Река Херота в Сочи вышла из берегов и подтопила территории

В Сочи вышла из берегов река Херота. Оказались подтоплены несколько дворов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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В связи с опасным уровнем воды в реке в 23:10 17 декабря было проведено оповещение населения. «Уровень воды в реке Херота сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории предварительно по адресам: улица Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6»,— сообщили в ведомстве уточнив, что в дома вода не заходила.

Предупреждение по непогоде на территории Сочи продолжает действовать 18 декабря. На курорте идут обильные дожди, на море шторм, усилился ветер. В горах сильный снег, лавиноопасность.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура вечером накануне, 17 декабря, взяла на контроль соблюдение прав пассажиров поездов, задерживающихся из-за схода селя на железнодорожные пути в Лазаревском районе. Грязевые потоки вызвали затруднения в движении составов на перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже.

Вячеслав Рыжков