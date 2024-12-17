За прошедшие сутки, по данным информационных ресурсов и систем, осадки регистрировались по всей территории Краснодарского края с максимальной интенсивностью в Туапсинском районе и Сочи. В частности, в Сочи выпало 45 мм осадков, передает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В поселке Горный Туапсинского района выпало 41 мм осадков, в самом Туапсе — 10 мм. В Сочи выпало 45 мм осадков, в Адлере — 32 мм, а на Красной Поляне — 34 мм. Усиление ветра с наибольшими порывами фиксировалось в Анапе — до 27 м/с. Сильный ветер наблюдался также в Туапсинском районе (до 24 м/с), в Ейском (до 23 м/с) и Усть-Лабинском районах Кубани (до 23 м/с).

За прошедшие сутки на территории края наблюдались также подъемы рек на юго-западных притоках реки Кубань. Их зафиксировали в районе Горячего Ключа, в Северском и Славянском районах. При этом подъемы уровней воды в реках с достижением опасных отметок не регистрировались.

На территории Сочи и Сириуса продолжает действовать штормовое предупреждение. В Туапсе 17 декабря прогнозируют сильный тягун, а в Сочи и Сириусе — обильные дожди и возможные паводки.

Вячеслав Рыжков