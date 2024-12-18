Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игры раздора

Участники рынка выступают за доработку регулирования отрасли

АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» (РВИ) направила в комитет по информационной политике Госдумы возражения к предложениям по регулированию видеоигровой индустрии. В частности, они выступают против процедуры идентификации пользователей видеоигр и экспертизы контентного содержания продуктов. В профильных ассоциациях отмечают, что уже ведут диалог с авторами законопроекта, а участники рынка говорят, что в Минцифры подготовлен альтернативный документ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом РВИ к новому председателю комитета по информационной политике Госдумы Сергею Боярскому. Из него следует, что законопроект по регулированию видеоигровой индустрии, внесенный в Госдуму 12 декабря, противоречит указам президента РФ Владимира Путина о поддержке индустрии, а также проведенной Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторгом работе с участниками отрасли. Глава РВИ Василий Овчинников подтвердил “Ъ”, что письмо было направлено в комитет 16 декабря. Обращение пока не поступало в аппарат, ответил “Ъ” Сергей Боярский, «но комитет готов к диалогу со всеми заинтересованными участниками рынка».

Проект ФЗ «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», внесенный группой депутатов и сенаторов, предлагает введение ряда требований к распространителям (издателям) видеоигр, организаторам сервисов их распространения, а также пользователям (см. “Ъ” от 11 декабря). Например, документ обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называли законопроект избыточным и напоминали, что в РФ уже запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр.

«Законопроект подготовлен в целях исполнения поручения президента от 27 января 2022 года по обеспечению психологической безопасности граждан от негативного воздействия видеоигр»,— отмечают в РВИ. При этом российская видеоигровая индустрия, которая на тот момент была одной из сильнейших и быстрорастущих в мире с экспортной выручкой около $2–3 млрд, сейчас далека от того уровня, следует из текста письма. Сам проект не предлагает конкретные меры поддержки отрасли, говорится в обращении: «Хотя всем уже очевидно, что индустрия ждет поддержки начинающих студий, решения проблем трансграничных платежей, валютного контроля, возможностей продвижения отечественных игр внутри страны и в дружественных странах, конкретных стабильных налоговых послаблений, а не существующих временных костылей».

Вопросы у авторов письма также вызывает предложенная идентификация пользователей через «Госуслуги», которая в результате приведет к ограничению работы российских разработчиков на иностранных площадках, а также обязательная маркировка видеоигр и ее экспертиза. В РВИ рассчитывают присоединиться к работе над законопроектом «в случае, если не будет возможен его отзыв».

Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) ведет диалог с инициаторами законопроекта, говорит гендиректор ассоциации Александр Михеев. В Ассоциации игровой индустрии (по данным “Ъ”, входит «Леста Игры») не ответили “Ъ”.

Законопроект до конца года вряд ли будет принят, считает источник “Ъ” на видеоигровом рынке: «Это обусловлено разными причинами. Он не прошел официальную процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти, а также общественное обсуждение. Сейчас ассоциации ведут непубличные обсуждения законопроекта с правительством, администрацией президента и Госдумой». Параллельно рабочая группа при Минцифры (создана для исполнения поручения президента) подготовила другой акт, говорит источник, который в отличие от законопроекта проработан с отраслью и властями. При этом собеседник “Ъ” не исключает, что после доработки законопроект все же может быть принят: «Возможный компромиссный сценарий: часть положений войдет после доработки откровенно "сырых" положений законопроекта, часть — через постановление правительства с апробацией через эксперимент».

Юлия Юрасова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...