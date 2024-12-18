Игры раздора

АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» (РВИ) направила в комитет по информационной политике Госдумы возражения к предложениям по регулированию видеоигровой индустрии. В частности, они выступают против процедуры идентификации пользователей видеоигр и экспертизы контентного содержания продуктов. В профильных ассоциациях отмечают, что уже ведут диалог с авторами законопроекта, а участники рынка говорят, что в Минцифры подготовлен альтернативный документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом РВИ к новому председателю комитета по информационной политике Госдумы Сергею Боярскому. Из него следует, что законопроект по регулированию видеоигровой индустрии, внесенный в Госдуму 12 декабря, противоречит указам президента РФ Владимира Путина о поддержке индустрии, а также проведенной Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторгом работе с участниками отрасли. Глава РВИ Василий Овчинников подтвердил “Ъ”, что письмо было направлено в комитет 16 декабря. Обращение пока не поступало в аппарат, ответил “Ъ” Сергей Боярский, «но комитет готов к диалогу со всеми заинтересованными участниками рынка».

Проект ФЗ «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», внесенный группой депутатов и сенаторов, предлагает введение ряда требований к распространителям (издателям) видеоигр, организаторам сервисов их распространения, а также пользователям (см. “Ъ” от 11 декабря). Например, документ обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называли законопроект избыточным и напоминали, что в РФ уже запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр.

«Законопроект подготовлен в целях исполнения поручения президента от 27 января 2022 года по обеспечению психологической безопасности граждан от негативного воздействия видеоигр»,— отмечают в РВИ. При этом российская видеоигровая индустрия, которая на тот момент была одной из сильнейших и быстрорастущих в мире с экспортной выручкой около $2–3 млрд, сейчас далека от того уровня, следует из текста письма. Сам проект не предлагает конкретные меры поддержки отрасли, говорится в обращении: «Хотя всем уже очевидно, что индустрия ждет поддержки начинающих студий, решения проблем трансграничных платежей, валютного контроля, возможностей продвижения отечественных игр внутри страны и в дружественных странах, конкретных стабильных налоговых послаблений, а не существующих временных костылей».

Вопросы у авторов письма также вызывает предложенная идентификация пользователей через «Госуслуги», которая в результате приведет к ограничению работы российских разработчиков на иностранных площадках, а также обязательная маркировка видеоигр и ее экспертиза. В РВИ рассчитывают присоединиться к работе над законопроектом «в случае, если не будет возможен его отзыв».

Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) ведет диалог с инициаторами законопроекта, говорит гендиректор ассоциации Александр Михеев. В Ассоциации игровой индустрии (по данным “Ъ”, входит «Леста Игры») не ответили “Ъ”.

Законопроект до конца года вряд ли будет принят, считает источник “Ъ” на видеоигровом рынке: «Это обусловлено разными причинами. Он не прошел официальную процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти, а также общественное обсуждение. Сейчас ассоциации ведут непубличные обсуждения законопроекта с правительством, администрацией президента и Госдумой». Параллельно рабочая группа при Минцифры (создана для исполнения поручения президента) подготовила другой акт, говорит источник, который в отличие от законопроекта проработан с отраслью и властями. При этом собеседник “Ъ” не исключает, что после доработки законопроект все же может быть принят: «Возможный компромиссный сценарий: часть положений войдет после доработки откровенно "сырых" положений законопроекта, часть — через постановление правительства с апробацией через эксперимент».

Юлия Юрасова