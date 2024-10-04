Госимущество с цифровым управлением

В Белом доме создают единую цифровую платформу (ЕЦП) по управлению государственным имуществом на базе Росимущества — она должна обеспечить возможности управления и контроля активов задолго до решения об их продаже. ЕЦП консолидирует данные обо всех видах объектов на уровне федерального центра, регионов и муниципалитетов, а также функционал для корпоративного управления, совершения сделок с имуществом и его безвозмездной передачи. Одновременно ФАС добивается прозрачности в процессе продажи всех видов имущества на базе курируемой Федеральным казначейством ГИС «Торги» — в правительстве предполагают, что впоследствии система станет частью ЕЦП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Белый дом одобрил создание Единой цифровой платформы (ЕЦП) в сфере управления недвижимым и движимым имуществом всех публичных собственников. Письмо с предложением создать такую платформу (есть у “Ъ”) в августе 2024 года глава Росимущества Вадим Яковенко направил главе правительства Михаилу Мишустину — премьер инициативу поддержал, следует из его поручения главе аппарата правительства, вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Согласно письму, ЕЦП станет единым порталом по управлению публичным имуществом и маркетплейсом для продаж доступного к вовлечению в хозяйственный оборот имущества — инвесторы смогут пользоваться сервисами ЕЦП вне зависимости от местонахождения и типа имущества.

На разработку ЕЦП потребуется три года и 5,8 млрд руб. (3,6 млрд руб. на разработку и внедрение и 2,2 млрд руб. на поддержку и эксплуатацию с 2025 по 2029 год). Доля вовлеченных в оборот объектов, по оценкам Росимущества, вырастет на 17%, тем самым увеличив доходы бюджета на 8,6 млрд руб. в год.

При этом Вадим Яковенко напоминает, что Росимущество уже разработало на платформе «Гостех» комплексное решение по управлению федеральным имуществом за счет 1,2 млрд руб. бюджетных средств — сервисы увеличили доходы от управления имуществом на 4,3 млрд руб., сократили сроки приватизации втрое, а предоставления госуслуги — вдвое.

В аппарате Дмитрия Григоренко “Ъ” подтвердили работу над ЕЦП. «ЕЦП фактически обеспечит управление и контроль, в первую очередь за объектом сделки — не только начиная с этапа его отчуждения посредством торгов или иного способа заключения сделки, а задолго до решения о продаже. Транспарентность — основной принцип информационной системы. Все этапы жизненного цикла актива фиксируются: от его выявления, инвентаризации, формирования до обоснования его реализации, фиксации и исполнения решения о продаже»,— добавляют в аппарате. Предполагается, что это обеспечит объективность финансовых показателей управления госсобственностью — порядок исполнения договоров, оплату, структурирование задолженности, контроль налоговых поступлений.

ЕЦП должна консолидировать все уровни публичной собственности (государственной и муниципальной), все виды объектов (движимые/недвижимые, в том числе земельные участки), сервисы управленческих решений (совершение сделок, в том числе через торги, безвозмездная передача имущества, корпоративное управление, перераспределение), а также систему контроля принимаемых решений, аналитики и учета.

В секретариате Дмитрия Григоренко также поясняют, как ЕЦП (предполагаемый оператор — Росимущество) будет увязана с действующей ГИС «Торги» (оператор — Казначейство, сейчас через нее реализуются отдельные виды госсобственности).

Предполагается, что ГИС «Торги» станет частью платформенного решения ЕЦП и будет связана только со сделками, заключаемыми на торгах (существуют и иные способы, в том числе соглашения о ГЧП, договоры водопользования на ЕПГУ, оформление в аренду или собственность участков без торгов).

Параллельно правительство намерено повысить прозрачность сферы торгов: так, вчера ФАС вновь опубликовала на regulation.gov.ru законопроект об унификации имущественных торгов по аналогии с госзакупками — все такие торги должны будут проводиться только в электронной форме на электронных торговых площадках (ЭТП) для госзакупок, а извещения о торгах должны будут размещаться в ГИС «Торги».

В Минфине на вопрос “Ъ” о разграничении функционала ЕЦП и ГИС «Торги» сообщили, что вопрос создания Единой цифровой платформы, в том числе ее функционала, в настоящее время прорабатывается Минцифры и Минфином с участием Росимущества и Федерального казначейства. Знакомый с обсуждением инициативы источник поясняет “Ъ”, что процессы в ГИС «Торги» уже отстроены аналогично закупочным. «В Единой информационной системе в сфере закупок сосредоточен весь функционал по подписанию контрактов, по актированию, по формированию платежных документов и всех первичных документов. Там же формируется извещение и выстраивается взаимодействие с площадками. То, что делается в ГИС "Торги", не пересекается с работой площадок и в полной мере стыкуется с планами по цифровой платформе, при этом, очевидно, будет необходима интеграция систем»,— добавляет собеседник.

В Росимуществе сообщили, что сервис «Федеральное имущество онлайн» агентства уже интегрирован с ГИС «Торги». «ЕЦП будет содержать сведения обо всем публичном имуществе и в первую очередь предоставит инвестору возможность найти что-то привлекательное для покупки или аренды. За инвестором остается выбор объекта — если он реализуется на торгах на электронной площадке, ГИС "Торги" зафиксирует факт продажи»,— поясняют в агентстве.

Функционал ЕЦП не ограничится приватизацией, речь идет о периметре имущественных вопросов, не связанных с продажей или арендой объектов, и о цифровых процессах управления.

Гендиректор—управляющий партнер РАД (на ЭТП сконцентрирована большая часть торгов госимуществом) Андрей Степаненко считает логичным, что Росимущество продолжит заниматься управлением и распоряжением госактивами с использованием современных цифровых ресурсов. «Полнота функций агентства выглядит логично: Росимущество эффективно управляет, продает, успешно используя механизм привлечения к организации продаж профессиональных федеральных агентов. Консолидация всей системы управления госсобственностью в одной структуре на одном ресурсе удобнее с точки зрения госконтроля и конечных пользователей — арендаторов и покупателей госимущества»,— добавляет он.

Диана Галиева