Конфискат выгрузят на платформу

Белый дом намерен решить проблему неэффективной реализации изъятого в пользу государства имущества автоматизацией торгов конфискатом на базе Федерального казначейства (ФК). Нормативную базу ведомство и Минфин представят до конца 2021 года, запуск же информсистемы запланирован на 2024 год — до тех пор власти продолжат вносить точечные правки для ужесточения контроля над реализацией изъятого. Пока управление таким имуществом признается неэффективным, непрозрачным и коррупционным.

Правительство планирует добиться прозрачности учета арестованного, конфискованного и прочего изъятого в пользу государства имущества, консолидировав в казначействе данные о нем на всех этапах распоряжения им, от обращения в госсобственность до реализации. Для этого к 2024 году будет создана государственная система «Конфискат», сообщила на форуме «Госзаказ-2021» замглавы ФК Анна Катамадзе. Нормативно-правовую базу ведомство и Минфин должны представить в 2021 году.

Напомним, что до сих пор работа Росимущества с конфискатом критиковалась Счетной палатой за низкие показатели его реализации. В 2018 году госаудиторы отмечали, что на продажу направляется всего 1% изъятого имущества, предпродажная подготовка затягивается, а электронные торги внедрены не во всех регионах. В результате расходы на хранение такого имущества превышают доходы от его реализации. С тех пор власти предлагали точечные поправки для устранения проблем: речь идет, например, о так и не реализованной инициативе Минэкономики о допуске недорогого конфиската к электронным торгам (стоимостью от 10 тыс. руб. вместо действующих 100 тыс. руб.), а при отсутствии покупателей — его утилизации без дополнительных экспертиз (см. “Ъ” от 5 октября 2019 года). Перевод торгов в электронный формат также несколько лет остается на стадии обсуждения (см. “Ъ” от 5 ноября 2020 года).

Разработку единой системы учета конфиската начинало еще Минэкономики в соответствии с поручением президента в 2019 году, однако заметные сдвиги произошли после перехода Росимущества в ведение Минфина в 2020 году. В правительстве ждут оцифровки управления госимуществом по аналогии с госзаказом. Так, казначейство уже назначено оператором системы по продаже госимущества torgi.gov.ru, которую предстоит интегрировать с электронными площадками и электронным бюджетом. Теперь же ФК должно консолидировать на единой платформе данные о конфискате — сейчас они содержатся в базах МВД, ФТС, ФССП, Минкульта и пр. Уже в 2021 году ФСБ и таможенная служба начнут обмениваться с Росимуществом сведениями об изъятом имуществе, с 2023 года такой обмен будет налажен и со службой приставов, следует из «дорожной карты» создания ГИС «Конфискат».

Параллельно Белый дом продолжит точечное ужесточение контроля над реализацией конфиската. В частности, в апреле пройдет первое чтение правительственного законопроекта об электронных торгах по продаже заложенного по ипотеке и арестованного при исполнительном производстве имущества на отобранных правительством площадках — это должно обеспечить конкурентность процедур и увеличить выручку. Впрочем, цифровизация учета конфиската вряд ли окажет заметное влияние на бюджетные доходы, скорее речь идет о снижении расходов, устранении коррупциогенных факторов и распространении риск-ориентированного подхода в том числе на управление имуществом. Сбор данных о реальных результатах распоряжения конфискатом может способствовать применению иных мер воздействия на бизнес, не связанных с изъятием имущества.

Диана Галиева