С брендов сняли показания

Верховный суд РФ (ВС) отменил решения судов по одному из дел британской Carte Blanche Greetings — одного из самых активных истцов в области интеллектуальной собственности в России. Суды присуждали компенсации за нарушение интеллектуальной собственности, основываясь на аффидевитах (письменных показаниях), предоставленных истцом. По словам участников рынка, аффидевит — инструмент, удобный для оставшихся в РФ иностранных лицензиаров, и снижение его значения может привести к росту объемов контрафакта. Юристы, однако, считают, что серийные истцы вроде Carte Blanche не снизят свою активность из-за необходимости более тщательно готовить доказательную базу.

ВС отправил на новое рассмотрение дело по иску британской Carte Blanche Greetings Limited (обладатель прав на «мишку с голубым носом» Me to You) к ряду российских предпринимателей и компаний (ИП Елене Колгановой, Андрею Гаврилову, Сергею Троцкому, кондитерской компании «Сладкая жизнь»). Часть ответчиков, с которых нижестоящие суды взыскали компенсацию за нарушение интеллектуальной собственности, обжаловали в ВС то, как Carte Blanche подтверждала свои права — аффидевитом (нотариально заверенными показаниями) финансового директора компании.

В своей жалобе ИП Колганова и «Сладкая жизнь» утверждали, что аффидевит не подтверждает авторство произведения, а только указывает, что оно существует на момент дачи показаний.

Среди иностранных правообладателей, продолжающих после 2022 года подавать в РФ иски о защите в сфере интеллектуальной собственности, Carte Blanche — один из наиболее активных (см. “Ъ” от 1 декабря 2023 года). Аффидевиты как способ подтверждения прав, если рассматривать дела с 2023 года, также применяют британская Entertainment One UK (бренд «Свинка Пеппа»), корейская Young Toys (бренд «Ryan’s World»), японская TV Tokyo (бренд «Наруто»). В 2012 году этим юридическим инструментом в России воспользовалась Adobe, в 2008 году — Autodesk.

Для иностранных правообладателей, представленных в России в качестве лицензиара, аффидевит «является удобным и практичным инструментом подтверждения прав, его доказательственное значение в зарубежных юрисдикциях достаточно велико», говорит член лицензионного комитета Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Роман Лукьянов. По его мнению, если в российской судебной системе сила аффидевита существенно снизится, то «защищать интеллектуальную собственность станет сложнее, что, в свою очередь, может повлиять на объемы контрафактной продукции на рынке детских товаров».

Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али подтверждает удобство юридического инструмента: «Аффидевит — это просто удостоверенное заявление человека о каких-то фактах. Подписать аффидевит проще всего: не нужно собирать большое количество документов на создание произведения и тем более раскрывать условия договоров с авторами». Подход ВС, скорее всего, «поможет кому-то из ответчиков в уже начатых процессах, но вряд ли остановит серийных истцов на длинной дистанции». У тех правообладателей, которые продолжат быть заинтересованы в защите прав, остаются и другие варианты, говорит юрист по интеллектуальной собственности, автора Telegram-канала «Вычислить по IP» Анастасия Сковпень: «Компании либо будут подавать иски о нарушении прав на товарные знаки, либо будут пересобирать договорную цепочку, подтверждающую передачу прав».

1,17 триллиона рублей составил объем рынка детских товаров в 2023 году, по данным АИДТ.

Российские суды не всегда признают аффидевиты допустимым доказательством, «прямо сейчас каких-либо принципиальных изменений в практике пока ожидать не стоит», отмечает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Так, например, поступил Суд по интеллектуальным правам в 2015 году по делу, истцом в котором выступала та же Carte Blanche. Госпожа Акиншина допускает, что высказанные ВС тезисы станут шагом на пути к систематизации практики работы с аффидевитами: «Но для полного понимания ситуации необходимо дождаться публикации мотивировочной части определения».

Юрий Литвиненко