Выход к коду через склад

Опыт построения государством сервисов «жизненных ситуаций» (комплекса госуслуг в рамках наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди и организации) привел правительство к идее их формирования по новой схеме. У ведомств, которые их создают, будет единая точка входа. Реализация новых «жизненных ситуаций» и IT-заказов госкомпаний и внебюджетных фондов на создание государственных информационных систем (ГИС) будет организована через подведомственного Минцифры единого заказчика на платформе «Гостех». Там же будет проверяться наличие уже существующих информсистем со схожим функционалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал 17 декабря в рамках открытого диалога «100 вопросов о будущем России» о запуске на портале «Госуслуги» новой «жизненной ситуации» «Начните бизнес онлайн». Цель сервиса — упростить создание организаций и ИП за счет предоставления всех госуслуг для регистрации бизнеса, включая получение лицензий и разрешений, регистрацию касс и товарных знаков и выбор мер господдержки, в одном месте. За день до этого Минцифры опубликовало на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства об изменениях в работе единой цифровой платформы «Гостех» — с 2025 года на ней появится единый заказчик для IT-систем государства. Формально два события не связаны, но идея о централизации создания IT-активов для исключения трат бюджета на дублирующие системы и профессионализации «цифрового» госзаказа (см. “Ъ” от 11 декабря) заимствована в том числе из опыта работы правительства над «жизненными ситуациями» в рамках федерального проекта «Государство для людей», который также курирует господин Григоренко.

Зачастую в обработке «жизненных ситуаций» (в среднем одна «ситуация» включает 17 госуслуг) участвуют ведомства с различными уровнями клиентоцентричности и цифровизации, заявили “Ъ” в аппарате вице-премьера. И если первая проблема решается посредством стандартизации в рамках федпроекта уже два года, то к решению второй приступили сейчас — возникновение «единого IT-заказчика» имеет немаловажное значение в том числе для реализации нацпроекта «Экономика данных» (см. “Ъ” от 5 декабря).

Опубликованный Минцифры документ будет способствовать решению проблемы с неравенством в ведомственной информатизации, а значит, и повышению межведомственного взаимодействия для оказания госуслуг. Он предполагает проверку необходимости заказов на создание государственных информационных систем с целью исключения их дублирования и возможность в случае отсутствия ГИС обратиться к единому заказчику за разработкой. Подготовленный проект постановления правительства предусматривает возможность проецировать порядок взаимодействия технического (Минцифры; закупает работы, следит за исполнением) и функционального (госорганы, внебюджетные фонды; определяют требования к функционалу ГИС) заказчиков на базе «Гостеха», говорится в пояснительной записке. Действующий порядок взаимодействия заказчиков при создании и развитии информационных систем на платформе «Гостех» признан эффективным, отмечается там. Кроме того, документ предполагает, что полномочия технического заказчика могут быть переданы подведомственному Минцифры казенному учреждению. Для оптимизации бюджетных расходов Минцифры предлагает не создавать отдельные ГИС для обеспечения функционирования платформы.

Напомним, «Гостех» должен был стать способом сэкономить на тиражировании уже купленного государством кода (см. “Ъ” от 11 мая 2023 года). Предполагалось, что взаимодействие с IT-разработчиками заказчики будут осуществлять через специализированный маркетплейс — «Госмаркет». Вместе с тем подготовленный проект постановления правительства предусматривает исключение работы с каталогом цифровых продуктов. Как сообщал ранее “Ъ”, Белый дом рассчитывает переформатировать подход к заказу ГИС для последующей «сборки» государственных цифровых платформ и их совместного использования и для этого передает «ключ» от их госфинансирования подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации при правительственной комиссии по цифровому развитию. Расходы на впервые создаваемые государственные IT-активы потребуют защиты ведомствами и внебюджетными фондами на этой подкомиссии.

Венера Петрова, Олег Сапожков