IT-бюджеты берут под контроль

Правительство сводит принятие решений о финансировании новых цифровых проектов в одну точку — «защищать» свои предложения в области информатизации ведомствам, госкомпаниям и внебюджетным фондам придется на профильной подкомиссии правительственной комиссии по цифровому развитию, которую возглавляет куратор нового нацпроекта «Экономика данных», вице-премьер Дмитрий Григоренко. Цель — исключить трату бюджета на дублирующие системы и выстроить из IT-проектов государства экосистему, которая позволит пользоваться плодами ведомственной цифровизации всем органам исполнительной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минцифры Максута Шадаева оформило проект, который защитит возглавляемый Антоном Силуановым Минфин от не санкционированных Белым домом запросов ведомств на финансирование цифровизации

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минцифры Максута Шадаева оформило проект, который защитит возглавляемый Антоном Силуановым Минфин от не санкционированных Белым домом запросов ведомств на финансирование цифровизации

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры опубликовало проект постановления правительства о «специальном режиме осуществления IT-расходов» госорганами и внебюджетными фондами. Под IT-расходами подразумеваются траты казны на закупки «в сфере информационно-коммуникационных технологий», предоставление субсидий на IT автономным и бюджетным учреждениям, а также субсидирование вложений госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в государственные информсистемы (ГИС), операторами которых они являются. То есть де-факто под новые правила подпадут любые траты федерального бюджета на информатизацию. Это как минимум 475 млрд руб., заложенные в федеральный проект «Цифровизация госуправления» нацпроекта «Экономика данных» до 2030 года (см. “Ъ” от 5 декабря) — точную цифру вчера “Ъ” в Белом доме назвать не смогли, так как в нее войдут и ведомственные расходы «на создание, развитие и эксплуатацию ГИС и центров обработки данных».

«Специальный порядок» означает, что расходы на впервые создаваемые государственные IT-активы потребуют «защиты на подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации» правительственной комиссии по цифровому развитию. По сути, речь идет о централизации всего бюджетного финансирования IT-сектора. Белый дом рассчитывает переформатировать подход к заказу ГИС для последующей «сборки» государственных цифровых платформ и их совместного использования и для этого передает «ключ» от их госфинансирования профильной правкомиссии. Причина в том, что на волне цифровизации исполнительной власти правительство уже стало владельцем 1,6 тыс. ГИС и даже отдельной системы, которая их учитывает, и без координации между ведомствами заказ дублирующих IT-активов продолжится (см., например, “Ъ” от 3 декабря). Остановить этот процесс может только блокировка бюджетного финансирования, пока не доказано, что новая ГИС или реестр нужны, отсутствуют у других ведомств, будут фрагментами платформенной цифровизации, полезны не только заказчику, но и его коллегам по правительству и требуют адекватных денег, мощностей и каналов передачи данных.

Впервые новый порядок господин Григоренко анонсировал на совещании с руководителями цифровой трансформации госорганов 5 декабря. Он пообещал, что «все крупные цифровые проекты с госфинансированием, государственные и ведомственные, будут в обязательном порядке рассматриваться на подкомиссии для оценки эффективности и целесообразности их реализации». Развитием этой схемы, напомним, станет появление у правительства единого IT-заказчика и технологического аудита цифровых проектов. Сам господин Григоренко известен в IT-среде как жесткий переговорщик с господрядчиками, представители крупных IT-компаний вчера планируемые изменения в порядке финансирования госцифровизации не комментировали.

Детально новый порядок финансирования госцифры теперь будет выглядеть так: госорганы направляют в Минцифры финансовое и техническое обоснование ?трат (в том числе данные о включении новых IT-заказов в ведомственные программы цифровой трансформации). При подтверждении «целесообразности ?и обоснованности финансирования» министерство вносит их в реестр IT-расходов и направляет данные в Минфин. Далее проекты выносятся на подкомиссию по цифровой трансформации, которая и принимает решение об одобрении ?или отклонении IT-расходов и фиксирует его в реестре, без этого траты бюджета на «цифру» «не допускаются». Для этого корреспондирующие изменения вносятся во все цепочки документов, регламентирующие сейчас вопросы финансирования «цифры», а также в положение о правкомиссии, фиксируя в нем новые полномочия. Процедурные вопросы при этом определяет президиум правкомиссии (его возглавляет господин Григоренко), а методические рекомендации по отбору проектов должно разработать Минцифры до 25 декабря. Само постановление, как предполагают авторы, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Олег Сапожков