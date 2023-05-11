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Коммерсантъ FM
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«Гостех» обрастает цифрами

Планы по переводу госинформсистем на единую платформу расширяются

Белый дом обозначил планы по переводу государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу (ЕЦП) «Гостех» — она, напомним, необходима для предотвращения дублирования в госзаказе ГИС и их блоков со схожим функционалом. В 2023 году ожидается миграция на ЕЦП 24 информационных систем федеральных органов власти, регионы начнут переезд в 2024 году. На новой цифровой платформе уже функционирует сервис «Федеральное имущество онлайн», с ее использованием разработаны информационные сервисы ФОМС. В ближайшее время в «Гостех» планируется перевести еще 150 информационных госсистем. В Белом доме рассчитывают, что с развитием платформы на нее перейдут все ГИС.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, цифровому блоку правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры Максута Шадаева предстоит до конца года «перевезти» в «Гостех» 24 ГИС

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, цифровому блоку правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры Максута Шадаева предстоит до конца года «перевезти» в «Гостех» 24 ГИС

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, цифровому блоку правительства под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры Максута Шадаева предстоит до конца года «перевезти» в «Гостех» 24 ГИС

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин вчера провел стратегическую сессию по проекту создания и развития ЕЦП «Гостех». Он отметил, что платформа позволит ведомствам более эффективно взаимодействовать друг с другом, а гражданам — получить более удобные госсервисы. Кроме того, создание «Гостеха» в Белом доме считают «важной частью работы по обеспечению независимости российского госсектора IT и укреплению технологического суверенитета». В 2023 году предполагается перевести на платформу информационные системы 24 федеральных органов власти, начало миграции региональных систем запланировано на 2024 год.

«Гостех» призван стать средой разработки гос-IT для экономии заказчиков от использования ранее уже созданных госорганами систем. Первый сервис на платформе был запущен в 2022 году — им стало «Федеральное имущество онлайн». Позднее на базе «Гостеха» были разработаны решения для доступности гражданам цифровых полисов ОМС. «В ближайшее время на цифровую платформу будут переведены ещё 150 информсистем. Перед внедрением в контур системы они пройдут усиленную проверку для подтверждения требуемого уровня защищенности»,— подчеркнули в пресс-службе правительства. Cроки переезда в Белом доме не уточнили.

Ранее “Ъ” уже сообщал, что проверка защищенности ГИС для их допуска в «Гостех» затянется на год — до 30 марта 2024 года. Усилить безопасность ГИС потребовалось из-за атак на них после начала военной операции РФ на Украине и системных проблем — объем работ де-факто оказался больше планового (см. “Ъ” от 31 марта).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко в апреле “Ъ” сообщали, что на «Гостех» планируется перевести 59 приоритетных систем ведомств и субъектов РФ, список будет уточняться в процессе межведомственного согласования. Первоочередными определены системы, обеспечивающие взаимодействие с гражданами, предоставление госуслуг, соцподдержку, образование и здравоохранение,— как федеральный реестр сведений об образовании, система выписки электронных рецептов и т. п. Перечень ГИС, которые не будут переезжать на «Гостех», также прорабатывается «с учетом экономической и технологической целесообразности», необязательной в Белом доме считают миграцию на платформу ГИС силовых ведомств. Решение о переезде ГИС, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры, принимает руководитель ведомства.

Говоря о том, насколько разделение ГИС на «переезжающие» и «не переезжающие» позволит реализовать главную идею «Гостеха» — экономию на дублировании госзаказов в IT, в аппарате Дмитрия Чернышенко “Ъ” заявили: «В рамках "Гостеха" планируется обеспечить переиспользование лучших решений в таких сферах, как ведение реестров, анализ данных, сбор отчетности, контрольно-надзорная деятельность и оказание госуслуг. Поскольку данные блоки занимают значительную часть госфункционала, "Гостех" в нынешнем виде позволит реализовать главную идею. В конечном счете, с развитием платформы мы рассчитываем, что на нее перейдут все ГИС».

Венера Петрова

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