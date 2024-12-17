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Коммерсантъ FM
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Минтруд заявил о праве регионов сделать 28 декабря нерабочим днем

Российские регионы вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, говорится в ответе Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР). Господин Наумов предложил сделать 28 декабря (суббота) выходным, чтобы избежать шестидневной рабочей недели. Депутат в ноябре направил обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

«Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов»,— сказано в ответе замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что эта позиция согласована с Минфином и Минэкономики.

Новогодние каникулы у россиян продлятся с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В Госдуме уточняли, что рабочий день 30 декабря перенесли на 28 декабря, поэтому график работы в этот день не будут сокращать. В декабре Госдума отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим. Глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что у россиян и так будет три выходных перед Новым годом.

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