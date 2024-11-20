Депутат Госдумы Ярослав Нилов: рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

Рабочий день в субботу, 28 декабря, на последней в этом году шестидневной неделе не будет сокращенным, напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. До этого в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября длинная рабочая неделя у россиян была с 28 октября по 2 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Двадцать восьмое декабря — не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году»,— сказал в интервью «РИА Новости» депутат.

Он призвал работодателей отнестись к ситуации с пониманием и найти возможность для того, чтобы позволить сотрудникам подольше отдохнуть.

В соответствии с производственным календарем на 2024 год россияне будут работать шесть дней в неделю с 23 по 29 декабря. В связи с переносом граждане России будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января; 31 декабря будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 7 января текущего года.

Ранее власти утвердили график выходных и праздников на 2025 год. Согласно документу, следующие после новогодних каникул удлиненные выходные у россиян будут только в мае.