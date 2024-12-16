Глава Минтруда о предложении сократить рабочий день 28 декабря: работать-то надо

Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал возможность сокращения рабочего дня в субботу, 28 декабря. Он напомнил, что после этого дня у россиян будет три выходных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас 29-е, 30-е, 31-е — три дня выходных… Работать-то все-таки надо»,— сказал «РИА Новости» господин Котяков.

На прошлой неделе Госдума в первом чтении отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим днем. Инициативу внесла на рассмотрение группа депутатов ЛДПР. Антон Котяков сказал, что вопрос закрепления за 31 декабря статуса выходного дня неактуален.

В октябре власти утвердили график выходных и праздников на 2025 год. Новогодние каникулы у россиян продлятся с 28 декабря по 8 января. В Госдуме объясняли, что рабочий день 30 декабря перенесли на 28 декабря, поэтому график работы в этот день не будет сокращенным, а 30 декабря сделали выходным.