Госдума отказалась сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем

Государственная дума в первом чтении отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим днем. Проект на рассмотрение внесла группа депутатов ЛДПР в 2020 году.

Авторы инициативы предлагали переместить выходной с 8 января на 31 декабря. Депутаты объясняли, что перед Новым годом многие работники берут отгулы или отпуска. В январе 2023 года правительство не поддержало законопроект, посчитав предложение избыточным.

В 2024 году праздничные 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря.

Ранее власти утвердили график выходных и праздников на 2025 год. Согласно документу, новогодние каникулы у россиян продлятся с 28 декабря по 8 января. Следующие удлиненные выходные будут только в мае. Глава Минтруда Антон Котяков говорил, что перенос выходных дней, совпадающих с праздничными, утверждается правительством ежегодно.