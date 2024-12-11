В санкциях уточнили детали

Послы стран Евросоюза с третьей попытки согласовали 15-й пакет санкций, очередные рестрикции направлены на борьбу с обходом уже действующих ограничений. Документ расширяет список физических и юридических лиц в России и третьих странах, которые способствуют военно-техническому развитию и уклонению от введенных ранее запретов, говорится в сообщении председательства Венгрии. Кроме того, санкции направлены на борьбу с теневым танкерным флотом, который помогает РФ обходить потолок цен на нефть. Предполагалось, что под ограничениями окажутся 45 судов. Одно из немногих послаблений в документе предусмотрено только для Словакии. Страна сможет до июня 2025 года торговать нефтепродуктами, произведенными из российского сырья, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Насколько чувствительным может оказаться 15-й пакет санкций против России? Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что кардинально на экономику он не повлияет. Однако, по его словам, последствия запретов ощутят многие: «Конечно, санкции оказывают влияние. Но в какой степени и в каком направлении? В первую очередь, на мой взгляд, это как раз актуально сегодня для российской экономики. Бизнес в рыночной среде научился обходить эти ограничения, он будет что-то придумывать и искать новые варианты. Ведь недаром это уже 15-й пакет. Российская экономика функционирует, но это отражается в том числе и на инфляции, потому что любой обход санкций чреват дополнительными издержками».

Тем временем Bloomberg стало известно, что президент США Джо Байден готов нанести новый, более жесткий санкционный удар по экспорту российской нефти. Меры еще прорабатываются. Они, как пишет агентство, вероятно, будут касаться покупателей сырья и напоминать антииранские рестрикции. Кроме того, ограничения могут коснуться и теневого танкерного флота РФ. Прежде американский лидер не принимал таких жестких мер из-за опасения роста цен на энергоносители, добавляет Bloomberg. Однако сейчас котировки снизились на фоне глобального переизбытка топлива: нефть марки Brent торгуется ниже $75 за баррель, хотя в первые месяцы после начала конфликта на Украине котировки доходили до $120 за бочку.

Новые ограничения могут резко взвинтить цены, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Почему раньше Байден не запрещал кому-либо покупать российскую нефть? Потому что это приводит к жесточайшему дефициту на мировом рынке и существенным экономическим проблемам. В мае 2022 года Россия начала первую волну перестроения рынков сбыта, начала уходить в Азию, в Индию. Несколько недель ушло на то, чтобы подписать контракты, наладить логистику. В итоге Россия сократила добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки. Это привело к дефициту, и цены достигли около $120 за баррель. Тогда республиканцы очень активно пользовались ростом цен и приклеивали наклейки на АЗС, там были нарисованы Байден и Камала Харрис, и было написано "Я сделал это".

Все эти годы нужно было по-новому смотреть на санкции, нельзя было устроить новый дефицит. Если сейчас, например, ввести ограничения, то будет шок на мировых рынках, потому что непонятно, кто будет покупать, а кто нет, и цены взлетят до $120-150 за баррель.

Проблемы в американской экономике тоже будут колоссальными, но это уже будет разгребать Трамп. В подобной ситуации будет бессмысленно прятать покупки, нужно будет просто выделить в Соединенных Штатах и в Индии отдельную структуру — закупщик российской нефти. Да, пусть она подпадет под вторичные рестрикции, но это будет не так важно».

В прошлом году под санкции США попали 40 российских танкеров. В сентябре 2024 года они были расширены еще на 9. Лондон также вводил ограничения суммарно в отношении более чем 40 объектов. При этом, по оценкам собеседников “Ъ FM”, суммарно теневой флот России может превышать 1 тыс. танкеров. Поэтому эффективность таких мер сомнительна, заметил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Отдельные блокирующие санкции в отношении судов и судовладельцев, которые перевозят российскую нефть, сжиженный газ, уже вводятся. Эта практика набирает обороты. Просто будет расширение.

Может появиться, например, механизм вторичных ограничений в отношении финансовых институтов, которые обслуживают такие сделки.

В то же время у Дональда Трампа отношение к нашим нефтяникам, газовикам сдержанное. Он считает, что нужно освободить европейский рынок от российского газа, так как нефти там уже нет, и занять его американским. Уже довольно много сделано в санкционном плане, и сейчас Байден может пойти на очередную эскалацию. Будет ли избранный президент США это отменять? Посмотрим. Когда Джо Байден пришел к власти, то он отменил некоторые санкционные правовые механизмы своего предшественника в отношении Китая, то есть такая практика уже существует».

Как пишет Bloomberg, избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может снять санкции в том случае, если посчитает, что цены на топливо значительно вырастут. Но эта отмена может нести в себе и политические риски, например, показать слабость главы Белого дома, допускает агентство.

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Владислав Викторов, Анна Кулецкая