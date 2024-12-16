Похищено следственным путем

Басманный суд Москвы отказался перевести под домашний арест бывшего заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР, известного следователя Александра Избенко, обвиняемого в 16 эпизодах хищения вещдоков. Срок ареста полковника юстиции, а также имущества, среди которого престижные иномарки, объекты недвижимости и люксовые часы, был продлен до середины мая. До этого же времени судья Тимур Вахромеев планирует завершить рассмотрение и самого уголовного дела, которое планирует начать слушать по существу уже после Нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Избенко заявил, что заинтересован в «скорейшем и справедливом» рассмотрении своего дела

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Избенко заявил, что заинтересован в «скорейшем и справедливом» рассмотрении своего дела

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Предвидя присутствие репортеров, доставленный под конвоем один из бывших руководителей управления следственного главка СКР Александр Избенко накинул на голову капюшон толстовки, который наполовину скрывал лицо.

К ходатайству о продлении ему срока ареста, о котором сразу попросила прокурор, подсудимый также оказался готов. Свою просьбу гособвинитель мотивировала, в частности, тем, что фигурант обвиняется в совершении «ряда тяжких преступлений», а задержан был в октябре 2023 года в ДНР, куда уехал сразу после увольнения. Чтобы избежать давления на «потерпевших и свидетелей», которых планируется допросить в ходе процесса, представитель прокуратуры и просила оставить фигуранта в СИЗО на время разбирательства. Также она предложила продлить арест имущества, оформленного как на самого экс-следователя, так и на его близких родственников: жену, тестя и двоюродную сестру супруги.

Речь шла о счетах в банках, двух автомобилях Mercedes CLA 250 4MATIC и Mercedes GLC 250, жилых и нежилых помещениях в Москве, Балашихе и в станице Варенниковская Краснодарского края, а также о девяти дорогих наручных часах, включая Longines Master Collection и Rolex Datejust 36 mm.

Фигурант, подготовивший свое выступление заранее и зачитавший его скороговоркой, назвал доводы следствия голословными, просил ходатайство отклонить и перевести его под домашний арест в квартиру на Донецкой улице Москвы. Он заявил, что скрываться от суда не намерен, поскольку сам заинтересован в «скорейшем и справедливом рассмотрении дела». И рассказал, что, действительно, после того как написал рапорт об уходе со службы на пенсию, отправился вместе с семьей в ДНР к «родственникам гражданской супруги», однако «никаких мер конспирации не принимал», подключив нового оператора сотовой связи, который действовал в этом регионе. Александр Избенко настаивал, что о проводимой служебной проверке он «не был уведомлен», а для дачи пояснений его не вызывали. Заключенный под стражу 26 октября 2023 года полковник юстиции также просил освободить его из СИЗО, дабы «выполнять обязанности отца, сына и мужа», проинформировав суд, что на его иждивении находятся 71-летняя мать, дочь-студентка и четырехлетний сын. Также он выступил против продления ареста имущества, заверив, что большая часть упомянутых в деле объектов к нему отношения не имеет, а у одной из собственниц следствие арестовало даже зарплатный счет. «Ладно я, но как людям жить?!» — возмутился экс-следователь.

Стоит отметить, что, будучи старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР, господин Избенко в 2018 года указом президента был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Получал он и ведомственные награды.

Впрочем, согласно оглашенным в суде материалам, по месту работы господин Избенко характеризовался отрицательно.

В итоге, взвесив доводы сторон, судья Тимур Вахрамеев оставил господина Избенко в СИЗО до 13 мая, до той же даты был продлен и срок ареста имущества. Причем судья предупредил, что «в идеале» к этой дате он хотел бы закончить и само рассмотрение дела.

Поскольку новый адвокат подсудимого вступила в дело лишь недавно и не успела ознакомиться со всеми материалами, процесс перенесли на 21 января. Ожидается, что в этот день в суде будет оглашено обвинительное заключение, после чего подсудимый выскажет свое отношение к нему. Господину Избенко инкриминируется присвоение или растрата как в крупном, так и в особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ”, бывшему следователю вменяются в вину 16 эпизодов хищения вещественных доказательств из четырех расследованных им уголовных дел. По данным следствия, на украденные из спецхранилища деньги полковник юстиции приобретал автомобили и недвижимость.

За свою многолетнюю карьеру в СКР Александр Избенко участвовал в расследовании целого ряда резонансных уголовных дел. В частности, он расследовал крушение летом 2011 года самолета Ту-134 авиакомпании «Русэйр», совершавшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск; дело о гибели в 2014 году в аэропорту Внуково главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери; трагедию над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus 321, а также бойню в казанской гимназии №175, которую устроил в 2021 году ее бывший ученик Ильназ Галявиев.

Мария Локотецкая