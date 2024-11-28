Хищения не отходя от следствия

Как стало известно “Ъ”, местом преступления впервые признаны помещения в здании центрального аппарата СКР в Москве — именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет комитета Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. По версии коллег, похищенные средства полковник юстиции Избенко использовал для покупки машин и недвижимости, которые были оформлены на членов его семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Александра Избенко, который до своего задержания 26 октября 2023 года являлся руководителем одного из ведущих подразделений главного следственного управления (ГСУ) СКР. Материалы расследования, составившие несколько десятков томов, направлены в Басманный райсуд, находящийся по месту службы и совершения предполагаемых преступлений. Всего управление ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, инкриминирует полковнику юстиции Избенко семь эпизодов растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и девять — в крупном (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Отметим, что хранение вещественных доказательств по уголовным делам регламентируется целым рядом законов, постановлений правительства и внутриведомственных актов. Для этого, в том числе, в здании центрального аппарата СКР в Техническом переулке оборудована специальная камера, в которую вещдоки сдают и получают, составляя акты, регистрируя их в бумажном и электронном виде.

Тем не менее, как установили сами сотрудники ГСУ СКР, полковник Избенко, будучи одним из руководителей управления и следователем одновременно, фактически имел неограниченный доступ к деньгам и другому ценному имуществу по делам, которые находились в его производстве. Этим он и воспользовался для хищений.

По данным источников “Ъ”, самый первый эпизод хищений связан с делом о крушении (ч. 3 ст. 263 УК РФ) в 2011 году самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва—Петрозаводск, в результате которого погибли 47 человек.

Затем, установило следствие, он допустил растраты из дела 2015 года в отношении бывшего руководства УФНС по Ростовской области и местных коммерсантов, обвиняемых во взяточничестве и особо крупном мошенничестве с НДС (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также полковнику инкриминировали исчезновение части средств, изъятых в ходе расследования в отношении владельца сети питерских бутиков Cartier Дмитрия Зарубина.

Ему и его сообщникам инкриминировали ч. 1 и ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 194 УК РФ (организация преступного сообщества или руководство им и уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Следствие установило, что на протяжении 2014–2015 годов под видом стройматериалов он организовал ввоз в Россию из Финляндии дорогостоящей электроники, вещей и предметов роскоши. И хотя обвинение в ОПС было в итоге снято, господина Зарубина приговорили к девяти годам заключения.

На похищенные деньги (украдены были также часы и драгоценности), пришло к выводу следствие, полковник юстиции приобретал автомобили и недвижимость.

В частности, установили его бывшие коллеги, в 2019 году Александр Избенко купил своей супруге квартиру в Москве площадью 55,4 кв. м, Mercedes CLA 250 4MATIC и машино-место. Тестю от него досталась квартира площадью 54,7 кв. м в подмосковной Балашихе. Собственный же Mercedes GLC 250, который обвиняемый Избенко приобрел в 2017 году на сомнительные доходы, он затем переоформил на родственницу супруги.

При обыске у офицера нашли и изъяли девять дорогих наручных часов, включая Longines Master Collection и Rolex Datejust. Все эти активы были арестованы Басманным райсудом и будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим от растрат, а ими признан ряд юридических и физических лиц.

Уголовное дело, фигурантом которого стал господин Избенко, первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев возбудил 12 октября 2023 года. Очевидно, узнав об этом, полковник написал рапорт об отставке по собственному желанию и исчез. Сотрудники ФСБ нашли его в зоне СВО под Донецком. Правда, по версии следствия, отключив свой мобильник, полковник Избенко приехал туда не для участия в боевых действиях с ВСУ, а чтобы скрыться у родственников своей подруги.

Николай Сергеев