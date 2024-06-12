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Коммерсантъ FM
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Шестнадцать растрат из четырех дел

У бывшего высокопоставленного следователя нашлись спрятанные по родственникам активы криминального происхождения

Как стало известно “Ъ”, бывшему заместителю руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александру Избенко инкриминируются шестнадцать эпизодов хищения вещдоков из четырех расследованных им уголовных дел, включая крушение самолета Ту-134, выполнявшего рейс Москва—Петрозаводск. Их он вел с 2011 по 2023 год, а сумма похищенного известным по целому ряду резонансных расследований полковником юстиции из спецхранилища ведомства в Техническом переулке исчисляется сотнями миллионов рублей. На них он приобретал автомобили и недвижимость, которые оформил на свою гражданскую супругу, тестя и других родственников. Потерпевшими от действий Александра Избенко на данный момент признаны полтора десятка физических и юридических лиц, которым принадлежали украденные офицером ценности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении своего бывшего коллеги Избенко сотрудники ГСУ СКР начали 12 октября 2023 года. Этому предшествовало намерение следователя выйти на пенсию по выслуге лет. В подобных случаях проводится инвентаризация имущества, подразумевающая последующую передачу находившихся в производстве увольняющегося уголовных дел и вещественных доказательств по ним другим следователям. Однако, не дожидаясь ее завершения, 29 сентября 2023 года Александр Избенко подал рапорт об увольнении из СКР по собственному желанию и исчез.

По данным “Ъ”, первые вопросы к офицеру появились якобы из-за исчезнувших из спецхранилища $218 тыс. и около 8 млн руб.

Эти деньги были изъяты Александром Избенко по уголовному делу бывшего руководства УФНС по Ростовской области и местных коммерсантов. Всех их в 2015 году обвинили во взятках и особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с которой впоследствии согласился и Ленинский райсуд Ростова-на-Дону, приговорив фигурантов к различным срокам лишения свободы, обвиняемые, вступив в преступный сговор, занимались хищением бюджетных средств при возмещении НДС. Подав от имени ООО «Лиман», производившего нерафинированные растительные масла, недостоверные сведения в налоговую службу, фигуранты в 2009 году похитили у государства около 24 млн руб.

Вслед за этим претензии к Александру Избенко возникли и по громкому делу о ввозе преступной группой в Россию из Финляндии дорогостоящей электроники под видом дешевых стройматериалов. Следственную группу по этому делу полковник Избенко возглавил в том же 2015 году. Основным фигурантом расследования являлся владелец сети питерских бутиков Cartier Дмитрий Зарубин. Его и других фигурантов обвинили по части 1 и части 2 статьи 210 и части 4 статьи 194 УК РФ (организация преступного сообщества или руководство им и уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

Как ранее рассказывал “Ъ”, следствие установило, что на протяжении 2014–2015 годов под видом дешевых щебня и гальки в петербургские бутики из Финляндии завозили дорогостоящую электронику и ширпотреб — сумки, шубы, куртки и т. п. В общей сложности в адрес фирм Дмитрия Зарубина поступило товаров на 1,5 млрд руб., за которые не были уплачены таможенные платежи в размере почти 650 млн руб. Как посчитало следствие, бизнесмен для совершения махинаций создал организованное преступное сообщество. Впрочем, обвинение в этом с него и еще почти двух десятков фигурантов в октябре 2019 года Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга снял. Более того, четверых подсудимых не признали виновными и в уклонении от уплаты таможенных платежей. Еще шесть человек были приговорены к условным наказаниям. Остальные семеро подсудимых получили от семи с половиной до восьми с половиной лет колонии, а сам Дмитрий Зарубин — девять лет.

В рамках этого расследования во время обысков в квартире у Дмитрия Зарубина следствием, по данным “Ъ”, было изъято около $600 тыс. и €500 тыс.

Кроме того, был наложен арест на десяток дорогих иномарок. Крупные суммы подчиненные следователя Избенко обнаружили в квартире еще одного фигуранта этого дела, а также в офисе транспортных компаний. По некоторым данным, эти деньги предназначались в том числе для расчетов с водителями питерских ООО «Конте» и «Ярис», доставлявших товар в бутики господина Зарубина. Однако деньги из спецхранилища СКР также исчезли. По некоторым данным, пропали и находившиеся под арестом автомобили. В итоге ООО «Конте» и «Ярис», а также бизнесмен Зарубин признаны потерпевшими от действий Александра Избенко.

Отметим, что как минимум в последнем случае руководитель следственной группы Избенко, очевидно, чтобы скрыть хищение вещдоков, передал в суд лишь ту часть дела, где никаких упоминаний об изъятых им деньгах и автомобилях, которые должны были быть обращены в доход государства, якобы нет. По словам участников судебного процесса, эти вещдоки остались в так называемой яме — выделенном уголовном деле, перспектива передачи которого в суд была весьма туманна.

Чуть позже в расследуемом в отношении Александра Избенко деле появились еще два эпизода растраты вверенного ему имущества.

Причем самый ранний связан с крушением летом 2011 года самолета Ту-134, выполнявшего чартерный рейс Москва—Петрозаводск, в результате которого погибли 47 человек. Руководителем следственной группы по этому делу Александр Избенко был назначен в ноябре 2011 года. Отметим, что в июле того же года указом президента «за заслуги в укреплении законности» он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Параллельно с делом об авиакатастрофе Александр Избенко вел еще и дело об уклонении от уплаты налогов физлицом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Речь в нем шла о хищении из бюджета группой лиц около 6,5 млрд руб. Эту сумму махинаторы, контролировавшие полтора десятка фирм, занимавшихся оптовой торговлей сельхозпродукцией, похитили в 2015–2017 годах путем подачи в налоговые органы фиктивных деклараций. По данным источника “Ъ”, в рамках этого дела у фигурантов были обнаружены и арестованы сотни миллионов рублей, которые также находились на ответственном хранении у Александра Избенко.

Чтобы найти и допросить последнего, пришлось подключать ФСБ. Чекисты обнаружили следователя 26 октября 2023 года в зоне проведения СВО.

Как выяснилось, под Донецк полковник Избенко уехал в октябре прошлого года, вскоре после того, как написал рапорт об увольнении по выслуге лет, который на момент начала расследования еще не был удовлетворен. Там он, отключив мобильный телефон, скрывался у родителей своей гражданской супруги Анны Марчук.

На ее имя, как установило следствие, в 2019 году полковник Избенко купил квартиру в Москве на Донецкой улице площадью 55,4 кв. м и машино-место, а в соседнем доме еще и кладовку. Также в собственности жены офицера оказался Mercedes CLA 250 4MATIC. Собственный же Mercedes GLC 250, купленный обвиняемым Избенко в 2017 году, он в октябре 2020 года, буквально перед самым бегством, переоформил на двоюродную сестру своей супруги. Кроме того, как полагает следствие, на похищенные деньги Александр Избенко купил и оформил в собственность тестя квартиру площадью 54,7 кв. м в подмосковной Балашихе.

На все это имущество, а также счета Анны Марчук в банке «Точка» и изъятые во время обысков девять дорогих наручных часов, включая Longines Master Collection, Rolex Datejust 36 mm и кожаные браслеты от часов коричневого и синего цвета с надписью на внутренних частях Cartier, по решению Басманного суда был наложен арест. «Суду не представлено сведений о наличии официальных доходов заинтересованных лиц, которые могли бы подтвердить реальную возможность приобретения ими оспариваемого имущества в период после инкриминируемых Избенко преступных деяний. В этой связи суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено обвиняемым Избенко и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора»,— говорится в решении суда.

На данный момент СКР установлено, что их бывший коллега в рамках расследуемых им дел в период с 2011 по 2023 год «из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения незаконно забрал из места хранения и безвозмездно обратил в свое пользование вверенные ему в силу занимаемого служебного положения изъятые денежные средства и девять наручных часов».

Потерпевшими по делу признаны полтора десятка физических и юридических лиц. Впрочем, поскольку срок расследования продлен, весьма вероятно, что их число возрастет, как и количество эпизодов в деле обвиняемого Избенко.

Олег Рубникович

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