Екатеринбургский «Уралдронзавод» попал в 15-й пакет санкций Евросоюза

В 15-й пакет санкций Евросоюза против России включили «Уралдронзавод». Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге на проспекте Академика Сахарова. Согласно данным Rusprofile.ru, ООО занимается производством прочих летательных аппаратов. Его учредителями являются Владимир Ткачук и Ольга Мерш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В официальном журнале ЕС говорится, что «УралДронЗавод» — недавно созданная компания, возникшая как стартап во время СВО. Компания занимается производством FPV-дрона под названием «Упырь», который широко использовался на специальной военной операции.

В этот же пакет санкций попала авиакомпания Utair, гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки, певица Лариса Долина, а также ПАО «ПИК — специализированный застройщик».