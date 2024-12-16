Авиакомпания Utair попала под санкции ЕС

Авиакомпания Utair (ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”»), штаб-квартира которой расположена в Сургуте (ХМАО-Югра), попала под санкции Евросоюза и включена в 15-й пакет санкций против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В официальном журнале ЕС сообщается, Utair с начала СВО оказывала материально-техническую поддержку Вооруженным силам России, в том числе занимается транспортировкой военнослужащих, направляемых в зону боевых действий. Таким образом, авиакомпания «поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Под санкции также попали заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки и программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина, а также ПАО «ПИК — специализированный застройщик».