Авиакомпания Utair попала под санкции ЕС
Авиакомпания Utair (ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”»), штаб-квартира которой расположена в Сургуте (ХМАО-Югра), попала под санкции Евросоюза и включена в 15-й пакет санкций против России.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В официальном журнале ЕС сообщается, Utair с начала СВО оказывала материально-техническую поддержку Вооруженным силам России, в том числе занимается транспортировкой военнослужащих, направляемых в зону боевых действий. Таким образом, авиакомпания «поддержала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Под санкции также попали заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки и программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина, а также ПАО «ПИК — специализированный застройщик».