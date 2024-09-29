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Уралдронзавод разработал боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов

Уралдронзавод разработал тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов, который может атаковать противника при помощи огнемета и гранатомета, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Владимира Ткачука.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета "Шмель" или РПГ-30 "Крюк". Еще он сможет помочь в решении важной задачи по транспортировке грузов для снабжения штурмовых отрядов», — рассказал господин Ткачук в разговоре с «ТАСС».

Ранее на Уралдроназводе был разработан FPV-дрона «Упырь», который сейчас проходит полигонные испытания. В зоне специальной военной операции (СВО) российская армия применяет такие дроны, как «Орлан», «Элерон-3» и «Застава».

Мария Шараева

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