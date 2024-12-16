Армия России взяла Елизаветовку в ДНР

Российские военные заняли населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны. Поселок находится южнее города Курахово, за который продолжаются бои.

По данным ведомства, поселок находится под контролем подразделений «Южной» группировки войск. Также было нанесено поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островское, Курахово и Дачное в ДНР.

С начала декабря, как сообщало министерство, под контроль России перешли несколько населенных пунктов в ДНР, в том числе Берестки, Петровка, Сухие Ялы и Пустынка. Вчера, 15 декабря, военные взяли Пушкино и Веселый Гай.

О ходе военной операции — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон записался в миротворцы».