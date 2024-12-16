Путин рассказал о достижениях армии в ходе СВО за 2024 год

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей военной операции на Украине. Армия России владеет стратегической инициативой по всей линии фронта, добавил он. С начала года, по словам главы государства, российские военные получили контроль над 189 населенными пунктами.

«Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Хочу сердечно поблагодарить наших героев: солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что военнослужащие «не жалеют самих себя, жизней своих не жалеют ради победы».

Президент добавил, что память о погибших военнослужащих остается долгом страны. «Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети — это наши с вами дети»,— продолжил глава государства. Владимир Путин также объявил минуту молчания в начале заседания коллегии Минобороны.