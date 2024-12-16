Главное из выступлений Путина и Белоусова на коллегии Минобороны

16 декабря в Москве прошла расширенная коллегия Министерства обороны РФ. На ней выступили президент Владимир Путин и глава военного ведомства Андрей Белоусов. «Ъ» публикует основные положения их выступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время выступления на Коллегии Министерства обороны России

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время выступления на Коллегии Министерства обороны России

Фото: пресс-служба президента РФ

Главные заявления Владимира Путина

Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию.

Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания.

Россия не может до бесконечности повышать расходы на оборону, необходимо развивать все составляющие жизнедеятельности государства.

Действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои «правила».

США доводят РФ до «красной черты», а потом пугают свое население российской угрозой.

Необходимо отладить серийное производство новейших ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых.

Серийный выпуск комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время.

Опыт специальной военной операции нужно активно внедрять в боевую подготовку войск и программы высших военных учебных заведений.

Забота о семьях погибших и получивших ранения в ходе спецоперации должна быть в центре внимания.

Главные заявления Андрея Белоусова