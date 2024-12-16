Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главное из выступлений Путина и Белоусова на коллегии Минобороны

16 декабря в Москве прошла расширенная коллегия Министерства обороны РФ. На ней выступили президент Владимир Путин и глава военного ведомства Андрей Белоусов. «Ъ» публикует основные положения их выступлений.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Коллегии Министерства обороны России

Президент России Владимир Путин во время выступления на Коллегии Министерства обороны России

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин во время выступления на Коллегии Министерства обороны России

Фото: пресс-служба президента РФ

Главные заявления Владимира Путина

  • Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию.
  • Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания.
  • Россия не может до бесконечности повышать расходы на оборону, необходимо развивать все составляющие жизнедеятельности государства.
  • Действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои «правила».
  • США доводят РФ до «красной черты», а потом пугают свое население российской угрозой.
  • Необходимо отладить серийное производство новейших ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых.
  • Серийный выпуск комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время.
  • Опыт специальной военной операции нужно активно внедрять в боевую подготовку войск и программы высших военных учебных заведений.
  • Забота о семьях погибших и получивших ранения в ходе спецоперации должна быть в центре внимания.

Главные заявления Андрея Белоусова

  • Деятельность Министерства обороны РФ направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.
  • В 2024 году ВС РФ в ходе СВО освободили 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником.
  • Необходимо нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов.
  • В 2025 году продолжится перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на ракетные комплексы «Ярс», в боевом составе будут также задействованы четыре стратегических ракетоносца Ту-160М.
  • Уровень расходов на национальную оборону в РФ достиг показателя 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета.
  • Поставки в войска танков в текущем году выросли в семь раз в сравнении с уровнем 2022 года, беспилотников — в 23 раза.
  • В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — Войска беспилотных систем.
  • Минобороны РФ нужно осуществить переход к новой модели военно-строительного комплекса с четким разделением полномочий и ответственности.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...