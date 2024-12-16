Главное из выступлений Путина и Белоусова на коллегии Минобороны
16 декабря в Москве прошла расширенная коллегия Министерства обороны РФ. На ней выступили президент Владимир Путин и глава военного ведомства Андрей Белоусов. «Ъ» публикует основные положения их выступлений.
Президент России Владимир Путин во время выступления на Коллегии Министерства обороны России
Фото: пресс-служба президента РФ
Главные заявления Владимира Путина
- Россия не втягивается в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию.
- Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания.
- Россия не может до бесконечности повышать расходы на оборону, необходимо развивать все составляющие жизнедеятельности государства.
- Действующая администрация США и коллективный Запад не оставляют попыток сохранить глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои «правила».
- США доводят РФ до «красной черты», а потом пугают свое население российской угрозой.
- Необходимо отладить серийное производство новейших ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых.
- Серийный выпуск комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время.
- Опыт специальной военной операции нужно активно внедрять в боевую подготовку войск и программы высших военных учебных заведений.
- Забота о семьях погибших и получивших ранения в ходе спецоперации должна быть в центре внимания.
Главные заявления Андрея Белоусова
- Деятельность Министерства обороны РФ направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.
- В 2024 году ВС РФ в ходе СВО освободили 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником.
- Необходимо нарастить возможности ПВО по защите критически важных объектов и населенных пунктов.
- В 2025 году продолжится перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на ракетные комплексы «Ярс», в боевом составе будут также задействованы четыре стратегических ракетоносца Ту-160М.
- Уровень расходов на национальную оборону в РФ достиг показателя 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета.
- Поставки в войска танков в текущем году выросли в семь раз в сравнении с уровнем 2022 года, беспилотников — в 23 раза.
- В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — Войска беспилотных систем.
- Минобороны РФ нужно осуществить переход к новой модели военно-строительного комплекса с четким разделением полномочий и ответственности.