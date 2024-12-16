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Коммерсантъ FM
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Хинштейн посоветовал надеть погоны чиновникам, комментирующим действия армии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил региональным чиновникам, что информировать население о работе российских военнослужащих должны только силовые структуры. Представителям власти, которые «хотят почувствовать себя военными стратегами», он посоветовал вступить в ряды вооруженных сил РФ.

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Хинштейн провел заседание правительства Курской области. Во время него врио зампреда правительства—председателя комитета региональной безопасности Михаил Горбунов назвал количество сбитых за прошедшую неделю БПЛА. Новый глава региона выразил сомнение, что господин Горбунов уполномочен обнародовать эти данные в прямом эфире.

Александр Хинштейн считает неправильным, когда органы гражданского управления «начинают подменять собой органы управления военной, правоохранительной систем». Он осудил лиц, занимающих руководящие должности в правительстве региона, которые «начинают выступать как военачальники», давая оценку событиям и «называя цифры какие-то». По его мнению, это абсолютно недопустимо.

«Все решения принимаются теми, кто на это уполномочен, все цифры называются теми, кто на это уполномочен... Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны»,— сказал врио губернатора (цитата по ТАСС).

Бои с ВСУ в Курской области длятся с 6 августа. Александра Хинштейна назначили врио губернатора Курской области 5 декабря. Решение объяснялось необходимостью кризисного управления в регионе.

О планах по развитию Курской области — в интервью господина Хинштейна «Ъ».

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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