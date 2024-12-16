Хинштейн посоветовал надеть погоны чиновникам, комментирующим действия армии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил региональным чиновникам, что информировать население о работе российских военнослужащих должны только силовые структуры. Представителям власти, которые «хотят почувствовать себя военными стратегами», он посоветовал вступить в ряды вооруженных сил РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Хинштейн провел заседание правительства Курской области. Во время него врио зампреда правительства—председателя комитета региональной безопасности Михаил Горбунов назвал количество сбитых за прошедшую неделю БПЛА. Новый глава региона выразил сомнение, что господин Горбунов уполномочен обнародовать эти данные в прямом эфире.

Александр Хинштейн считает неправильным, когда органы гражданского управления «начинают подменять собой органы управления военной, правоохранительной систем». Он осудил лиц, занимающих руководящие должности в правительстве региона, которые «начинают выступать как военачальники», давая оценку событиям и «называя цифры какие-то». По его мнению, это абсолютно недопустимо.

«Все решения принимаются теми, кто на это уполномочен, все цифры называются теми, кто на это уполномочен... Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны»,— сказал врио губернатора (цитата по ТАСС).

Бои с ВСУ в Курской области длятся с 6 августа. Александра Хинштейна назначили врио губернатора Курской области 5 декабря. Решение объяснялось необходимостью кризисного управления в регионе.

О планах по развитию Курской области — в интервью господина Хинштейна «Ъ».