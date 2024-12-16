Глава ДНР заявил, что армия России взяла поселок Шевченко под Покровском

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об освобождении поселка Шевченко под Покровском (до переименования в 2016 году город назывался Красноармейск, в ДНР используют его прежнее название). По его словам, армия России продвигается по нескольким направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова, поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась»,— рассказал господин Пушилин в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

10 декабря ТАСС сообщал, что ВСУ покидают позиции в Шевченко. Поселок находится к югу от Красноармейска. Красноармейск расположен на северо-западе ДНР. В 2022 году в городе проживало более 60,1 тыс. человек.

В декабре под контроль российской армии перешло несколько населенных пунктов в ДНР. Вчера, 15 декабря, военные взяли Пушкино и Веселый Гай. 12 декабря под контроль российской стороны перешел населенный пункт Заря, 10 декабря — Желтое.

О военной операции на Украине — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон записался в миротворцы».