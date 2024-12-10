Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны. Село Желтое находится в Покровском районе.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики»,— говорится в сообщении Минобороны.

Село Желтое расположено на реке Соленая к югу от Покровска. С начала декабря, как сообщало оборонное ведомство, под контроль России на покровском направлении перешли населенные пункты Берестки, Петровка, Сухие Ялы и Пустынка.