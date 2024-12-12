Армия России взяла Зарю в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны.

В ДНР несколько сел с наименованием Заря. Вероятно, речь идет о селе на кураховском направлении, которое находится южнее города Покровск и северо-западнее Курахово. Заря расположена рядом с селами Солнцевка и Вознесенка. О взятии Вознесенки Минобороны сообщало 14 ноября.

1 декабря Минобороны отчиталось о взятии населенных пунктов Петровка и Ильинка в ДНР. Поселок Ильинка находится на правом берегу Кураховского водохранилища, на другом берегу расположен город Курахово, за который продолжаются бои.