Глава Минтруда назвал неактуальным вопрос о выходном дне 31 декабря

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что вопрос закрепления за 31 декабря статуса выходного дня сейчас не актуален. По его словам, текущий график праздничный дней позволяет сделать этот день выходным за счет переносов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи»,— сказал господин Котяков в разговоре с журналистами (цитата по ТАСС).

12 декабря депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим днем. Проект был внесен группой депутатов ЛДПР в 2020 году. Предлагалось переместить выходной с 8 января на 31 декабря. В январе 2023 года правительство не поддержало законопроект, посчитав предложение избыточным. В 2024 году праздничные 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря.