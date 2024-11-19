ЦБ наводит депозитарные мосты

Банк России либерализует требования к выбору зарубежного депозитария, где можно будет учитывать иностранные ценные бумаги (ИЦБ). Теперь к ним может быть отнесена любая организация, ведущая депозитарную деятельность, удовлетворяющую ряду требований. Предполагается, что это расширит возможности по выходу зарубежных эмитентов на российский рынок, однако сохраняются риски введения санкций против таких организаций, прежде всего со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В опубликованном во вторник, 19 ноября, указании Банк России установил критерии, которым должны соответствовать иностранные организации, в которых российские депозитарии могут хранить иностранные ценные бумаги. С 1 января 2025 года к ним относятся не только центральные депозитарии различных стран, международные централизованные системы учета прав на ценные бумаги и расчетные биржевые депозитарии, но и организации, удовлетворяющие ряду требований. В частности, в качестве контрагента можно выбрать организацию, которая обеспечивает равенство количества ценных бумаг, отражаемых на счете в российском депозитарии, и количества таких же активов, учитывающихся в его интересах в вышестоящем иностранном учетном институте. Кроме того, законодательство зарубежного государства не должно предусматривать включение активов на счете российского депозитария в конкурсную массу учетной организации в случае признания ее банкротом.

Одновременно ЦБ существенно расширил географию юрисдикций, в учетных институтах которых можно хранить ИЦБ.

Перечень государств дополнили странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока. В настоящее время, по словам первого вице-президента НАУФОР Кирилла Зверева, перечень стран ограничивается государствами—участниками ОЭСР, ФАТФ, МАНИВЭЛ и Евразийского экономического союза.

2336 ценных бумаг иностранных эмитентов находилось в листинге СПБ Биржи в конце 2023 года

Смягчение требований и расширение юрисдикций, как считают участники рынка, назрели, так как действующие требования не отвечают текущим межгосударственным отношениям. В реестре иностранных организаций, удовлетворяющих прежним критериям, находятся 115 организаций, большая часть из которых — это центральные депозитарии недружественных России европейских стран, Euroclear и Clearstream, а также их представительства и крупнейшие американские депозитарии, такие как BNY Mellon, Bank of America и другие. Показательно, что весной 2022 года, еще до введения европейских санкций против НРД, Euroclear и Clearstream заморозили счета российского депозитария (см. “Ъ” от 23 марта 2022 года). Летом 2022 года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин оценивал сумму заблокированных Евросоюзом в НРД иностранных ценных бумаг российских резидентов в 6 трлн руб. (около $100 млрд).

Построение депозитарных мостов необходимо для учета зарубежных бумаг, которые допущены к торгам на отечественном рынке, а также для выпуска депозитарных расписок на иностранные активы, отмечает регулятор.

«Изменения позволят допустить к организованным торгам в России ряд иностранных ценных бумаг из дружественных юрисдикций в случае, если российскими профучастниками и инфраструктурными организациями будут налажены связи с иностранной инфраструктурой»,— отмечает Кирилл Зверев.

При этом российские брокерские компании проявляют интерес к дружественным юрисдикциям — в частности, ряд из них имеют дочерние структуры в Казахстане. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов считает, что появление депозитарного моста «упростит, ускорит и удешевит процесс перевода ценных бумаг между торговыми площадками». Однако даже с учетом новых возможностей появления ценных бумаг из широкого круга юрисдикций пока ждать не стоит.

Но даже в предложенной ЦБ конструкции сохраняются инфраструктурные риски. Соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин обращает внимание, что санкции США, которые несут в себе основной риск, нацелены в целом на финансовый сектор РФ. Это означает, что повышенная активность неподсанкционных российских депозитариев в иностранном периметре может повысить риски их попадания в SDN-list. Ведь даже в дружественных юрисдикциях «иностранные контрагенты продолжают занимать крайне консервативную позицию в вопросе взаимодействия с контрагентами из санкционного списка США», отмечает господин Рябинин.

Впрочем, юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко считает, что степень риска зависит от цели, с которой открывается счет в иностранной финансовой организации. «Если это доступ к локальному рынку в дружественной юрисдикции, например в Индии или Китае, и совершение операций исключительно с локальными бумагами и расчет не в валютах недружественных юрисдикций, то санкционные риски в таком случае не так высоки»,— отмечает он.

Виталий Гайдаев, Анна Занина