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Коммерсантъ FM
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UnionPay остался при двоих

Как санкции сузили платежные возможности российских граждан за рубежом

В России осталось всего два крупных банка, Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк, выпускающих карты международной платежной системы UnionPay, с помощью которых российские туристы могут расплачиваться за границей. Впрочем, даже у владельцев этих карт могут возникать сложности с их использованием из-за действий зарубежных банков. Другие банки, ранее эмитирующие карты этой платежной системы, продолжают их обслуживание в России, однако выпускать новые не могут. Эксперты считают, что целесообразнее попробовать открыть карту Visa или Mastercard в зарубежном банке, однако с этим могут быть определенные сложности.

Фото: Florence Lo / Illustration / Reuters

Фото: Florence Lo / Illustration / Reuters

После включения в SDN List Газпромбанка (ГПБ) и Примсоцбанка (см. “Ъ” от 22 ноября) на российском рынке осталось лишь два крупных банка, которые выпускают карты UnionPay,— Россельхозбанк (РСХБ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В колл-центре РСХБ сообщили, что выпуск осуществляется бесплатно, также не берется годовая плата за обслуживание. При этом, по словам сотрудницы банка, в ряде стран карта может не работать, как правило, это касается стран ЕС, хотя и там бывают исключения. В АТБ выпуск карты стоит 5 тыс. руб. и еще придется заплатить 399 руб. за обслуживание в месяц. При этом сотрудница банка пообещала проверить, работают ли карты в конкретной стране, куда собирается клиент банка.

Сегодня UnionPay — единственная международная платежная система, которая работает в России. Тем не менее банки, попадающие под жесткие санкции США, она отключает, опасаясь вторичных санкций. Это означает, что этими картами нельзя расплатиться или снять деньги за рубежом, однако в России, где все платежи проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК), карты продолжают действовать. Банки, попавшие в SDN List, также продолжают их обслуживать, однако новых карт выдать не могут. В частности, как рассказали в колл-центрах ГПБ и Примсоцбанка, заявки на новые карты этой платежной системы не принимаются. Что касается ранее выпущенных карт, то в Примсоцбанке сообщили, что они действуют только на территории России. В Газпромбанке предположили, что их карты могут сработать и за границей, однако гарантий этого нет.

Формально карты UnionPay принимают более чем в 180 странах, кроме того, с их помощью можно проводить платежи через интернет. Российские банки начали массово подавать заявки на подключение к этой платежной системе весной 2022 года, когда остальные международные платежные системы ушли из России. При этом многие рассматривали вариант с кобейджинговой картой, которая в России принималась как «Мир», а за границей как UnionPay. Однако по мере расширения SDN List UnionPay отключала попавшие в него российские банки, а заявки не успевших подключиться переставала рассматривать.

Андрей Руденко, замминистра иностранных дел, в интервью ТАСС 24 ноября:

«Уверены, что подключение партнеров к нашей платежной системе "Мир" сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным».

Впрочем, и у тех, кто не попал под жесткие ограничения, возникали проблемы — часть европейских банков отказывалась принимать карты российских банков, даже не находящихся под санкциями. Одно время обходить эти ограничения помогал сервис HuaweiPay, в который можно было добавить российские карты UnionPay. Но после того как были введены санкции против НСПК, возникли проблемы и с этим, особенно с кобейджинговыми картами «Мир»—UnionPay.

Сегодня эксперты считают маловероятным появление других российских банков, подключенных к UnionPay в ближайшей перспективе. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что в текущей ситуации вряд ли стоит ожидать расширения числа эмитентов UnionPay в России, учитывая, что это не очень быстрый процесс. «Небольшой банк не имеет достаточно богатой клиентуры, чтобы отбить вложение в инфраструктуру для работы с UnionPay, а если он организует массовую раздачу карт, то рискует попасть под санкции»,— говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. При этом, по его мнению, те банки, которые сегодня выпускают карты UnionPay, вряд ли будут отключены, если не попадут в SDN List, поскольку это несет репутационные риски для самой платежной системы.

Стоит отметить, что эксперты не считают карты UnionPay в настоящее время оптимальным решением для российских туристов в заграничных поездках.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что «для потребителя будет менее рискованно выпустить карту Visa или Mastercard зарубежного банка, и лучше всего в долларах или евро». Роман Прохоров считает, что этот вариант подойдет тем, кто регулярно посещает зарубежные страны, потому что UnionPay в Европе и США практически не принимают.

Как США ввели масштабные санкции против российской финансовой инфраструктуры

Впрочем, выпуск карт Visa или Mastercard в банках дружественных стран сопряжен с определенными трудностями. «Надо поехать в соседнюю страну, чтобы открыть карту, придумать как ее пополнять удаленно, при этом появятся дополнительные расходы на обслуживание карты, на двойную конвертацию и так далее»,— говорит Дмитрий Вишняков. Однако в большинстве случаев наилучшим вариантом будет использование наличных, сходятся во мнении эксперты. Тем более что с их покупкой в России, даже в санкционных банках, проблем нет.

В UnionPay не комментируют ситуацию.

Максим Буйлов

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