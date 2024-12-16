Гонка за процентом

Этот год запомнится банковскому сектору высокой турбулентностью, которая из разряда форс-мажора стала постепенно превращаться в норму. Резко взлетевшая с 16% до 21% ключевая ставка разогрела рынок вкладов, но не сильно охладила рынок кредитования. Впрочем, не только эти направления банковского бизнеса были в фокусе внимания рынка в этом году. Об основных его итогах читайте в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ипотека, до свидания

В конце 2023 года кредитному рынку пообещали непростые времена: было объявлено, что льготные программы по ипотеке будут существенно сокращены и пересмотрены. С такими предложениями уже давно выступал Банк России, пытаясь объяснить, что благими намерениями (по поддержке стройкомплекса) вымощена дорога в ад: льготные ставки по ипотеке, которые сделали покупку квартиры доступной для большого количества людей, разогнали цены на жилье. Экономию на ставке в итоге уравновесила переплата за саму квартиру.

Ключевая проблема, впрочем, заключалась даже не в самих льготах, а в том, что по условиям программы заемщики могли брать дешевые кредиты неограниченное число раз. Из-за этого возникло такое явление, как «серийные» льготники. По данным Счетной палаты, на конец 2023 года почти 115 тыс. заемщиков оформили два и более льготных ипотечных кредита на сумму 1,11 трлн руб., еще 1,5 тыс. заемщиков имели по пять и более льготных кредитов. Один рекордсмен и вовсе оформил 26 льготных ипотек. К лету, впрочем, правительство все-таки решило ограничить выдачу льготной ипотеки, анонсировав изменение условий с 1 июля 2024 года.

Как это обычно бывает после таких объявлений, спрос на льготную ипотеку резко вырос. «На скорое завершение программы покупатели ответили повышенным спросом — в первом полугодии 2024 года продано 14,7 млн кв. м (+19% год к году), а застройщики — увеличением вывода новых проектов в продажу»,— следует из аналитического отчета ДОМ.РФ. На долю обеих программ приходилось до 80% продаж жилья в новостройках. За шесть месяцев 2024 года банки выдали 409 тыс. кредитов (+27% к аналогичному периоду 2023 года) на сумму 2,2 трлн руб. (+38% рост к первому полугодию 2023 года), половина этого объема выдана в мае—июне на фоне ажиотажа перед завершением льготной ипотеки», уточняется в обзоре ДОМ.РФ. Третий квартал, как и следовало ожидать после «закручивания гаек», оказался менее урожайным для банков: выдача ипотеки сократилась на 36% по сравнению со вторым кварталом. Банки предоставили 302 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб., следует из данных ДОМ.РФ.

Рыночная ипотека тоже теряла в объемах на фоне последовательного повышения ключевой ставки ЦБ. В сентябре ставки по таким кредитам перешли границу 20–22% годовых, а в ноябре в среднем по рынку ставки по ипотечным (нельготным) кредитам достигли 29% годовых, фактически став заградительными. Конечно, отдельные заемщики все еще берут ипотечные кредиты, но в основном на небольшие суммы, говорят участники рынка. «На рынке сохраняются отдельные сделки и по действующим высоким ставкам, однако такие заемщики, как правило, используют ипотеку для расширения уже имеющейся жилплощади и планируют погасить кредит досрочно»,— объясняет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

По прогнозам экспертов и участников рынка, по итогам года будет выдано порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 4,9 трлн руб., что на 35% ниже результатов 2023 года. Если в следующем году ключевая ставка останется на уровне 20% и выше, банки предоставят около 1–1,2 млн ипотечных кредитов на сумму 3,5–4 трлн руб., прогнозируют аналитики ДОМ.РФ.

Такое положение дел, безусловно, негативно скажется на самочувствии строительной отрасли. В следующем году многие застройщики будут вынуждены отказаться от запуска новых проектов, особенно с низкой рентабельностью, ожидают участники рынка.

«Начинать продажи в новых объектах будет сложнее из-за сокращения объемов ипотечного кредитования»,— ожидает заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов, уточняя, что усложнит старт новых объектов и высокая стоимость корпоративных кредитов. Впрочем, в следующем году этот спад не будет очень заметен, так как сейчас достраивается большое количество проектов, запущенных ранее. Небольшой «провал» может случиться через два-три года. «Тем не менее мы видим, что сейчас застройщики запускают альтернативные инструменты продаж, в частности покупку квартиры в рассрочку,— продолжает Антон Павлов.— Покупка квартиры в рассрочку по сравнению с ипотекой имеет как плюсы, так и определенные минусы, и стать альтернативой кредитованию данный инструмент в полной мере не сможет».

Катастрофических прогнозов участники рынка не дают: ожидаемый спад продаж недвижимости может быть быстро компенсирован после снижения ключевой ставки, когда клиенты начнут тратить на покупку жилья сбережения, которые сейчас размещают под высокие ставки на депозитах.

Следующий год обещает быть непростым и для других сегментов кредитования. «В 2025 году дополнительное давление на автокредитование (которое активно росло в этом году.— "Ъ-Review") окажут макропруденциальные лимиты, которые должны заработать с 1 апреля 2025 года,— отмечают в пресс-службе ВТБ.— Мы ожидаем, что число автокредитов в следующем году может снизиться на 10%. При этом вследствие роста среднего чека из-за изменения стоимости машин объемы рынка могут быть идентичными результату 2024 года». При сохранении жесткой денежно-кредитной политики выдачи потребительских кредитов в следующем году могут снизиться на 5%, ожидает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Все выше и выше

Этот год начинался с ключевой ставки 16% и оптимистичных прогнозов о том, что ставки снизятся уже к концу первого полугодия. Ряд банков на этих ожиданиях не спешил заманивать клиентов высокой доходностью по депозитам. Пожалуй, никто тогда и не мог представить, что такие ожидания окажутся большой иллюзией и уже в конце осени банки будут соревноваться в щедрости, привлекая вкладчиков ставками по 23–25% годовых.

Такие ставки не могли оставить клиентов равнодушными, и на фоне непонятной ситуации на фондовом рынке большинство из них предпочитало зафиксировать высокую доходность в консервативных инструментах, то есть во вкладах. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), прирост застрахованных вкладов за девять месяцев 2024 года вырос до 70 трлн руб. (+16,6%), что стало максимальным значением за 14 лет. На 1 октября 2024 года 31,1% общей суммы приходилось на вклады на сумму свыше 10 млн руб., 26% — на сумму до 1 млн руб., примерно равные доли приходились на вклады от 3 до 10 млн руб. и от 1,4 до 3 млн руб. (15,6% и 17% соответственно), следует из обзора АСВ.

Годовой прирост вкладов составит 23–26%, «учитывая выплату годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений и авансирование в декабре январских пенсий», ожидает Банк России. Впрочем, регулятор предупреждает о рисках, ведь, привлекая сейчас средства населения по столь высоким ставкам, банкам нужно будет эту доходность обеспечить. «Возможность переноса удорожания фондирования в ставку по кредитам практически исчерпалась,— констатирует ЦБ.— Это может оказать давление на маржинальность банковского бизнеса уже в следующем году».

Иными словами, в этом году банки активно наращивали кредитование, особенно в сегментах автокредитов и потребительских ссуд, но в следующем году их возможности будут существенно ограничены. «Часть привлеченных денег будет фондировать кредиты по новым, более высоким ставкам, часть денег казначейства разместят в ценных бумагах, — поясняет генеральный директор аналитического агентства Frank RG Юрий Грибанов. – Но маржинальность банковского бизнеса неизбежно снизится. Невозможно ее удержать, когда для кредитного портфеля ставка фиксируется на 3-7 лет, а средний срок депозитного портфеля – около одного года».

Платежные войны

Охота за депозитами в этом году осложнялась для банков не только постоянным ростом ключевой ставки. После повышения бесплатного лимита переводов самому себе по системе быстрых платежей (СБП) до 30 млн руб. с 1 мая этого года удерживать вкладчиков банкам стало намного труднее. Судя по банковским отчетностям, многим участникам рынка пришлось столкнуться с ситуацией, когда вкладчики перекладывали средства из банка в банк в погоне за более высоким процентом.

Параллельно с либерализацией рынка переводов развивалась история титанической битвы между ЦБ и Сбербанком за рынок оплаты покупок с помощью QR-кода. Суть спора заключалась в том, что регулятор настаивал на необходимости использовать единый QR-код, разработанный Национальной платежной системой платежных карт (НСПК), а консорциум банков во главе с крупнейшим банком – на продвижении QR-кода на основе технологии MultiQR Сбербанка. По мнению ЦБ, технологию не должны контролировать банки, а Сбербанк утверждает, что, что существование двух параллельных решений обеспечит здоровую конкуренцию и лучшие условия для всех.

На данный момент в этой дискуссии еще нет победителей, но судя по всему Сбербанк пока не намерен сдаваться. «Нам сказали, что это монопольный QR со стороны Сбера, — заявил недавно глава Сбербанка Герман Греф. — Мы говорим: мы создали альянс с банками, чья доля в эквайринге, в обороте составляет более 80%, мы передали туда все права на технологии эквайринга, давным-давно уже работаем вместе, и все банки-партнеры наши --Альфа-банк, Т-банк, Газпромбан — подключены к этой системе…».

В свою очередь Банк России считает, что универсальный QR-код — это «стандарт проведения платежа». Его монополизация на уровне отдельных игроков «приведет к серьезным перекосам на рынке», и компании смогут «диктовать свои условия менее крупным участникам», убежден регулятор. ЦБ заявил, что QR-код на базе Национальной системы платежных карт (НСПК) — это «равная и доступная площадка», позволяющая всем банкам предоставлять услуги клиентам и конкурировать на уровне продуктов и сервисов. «По такому пути идут многие страны. Мы считаем его правильным» (https://www.kommersant.ru/doc/7361090). Вероятно, в следующем году точка в этом споре все же будет поставлена, а как финальное решение повлияет на рынок, оценим в итогах 2025 года.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Майя Марлинская