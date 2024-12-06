ЦБ поспорил с Грефом о едином QR-коде

Центробанк (ЦБ) отреагировал на заявление главы Сбербанка Германа Грефа о рисках монополизации регулятором ряда технологий. По его словам, ЦБ «заходит за все красные, зеленые, все остальные буйки в части бизнеса». Регулятор уверяет, что контроль универсального QR-кода отдельными игроками приведет к перекосам на рынке.

Глава «Сбера» во время выступления на Дне инвестора сказал, что монополизация регулятором платежного QR-кода «беспрецедентна» и отбивает желание заниматься инновациями. Он назвал одной из будущих угроз монополизацию сервиса оплаты улыбкой. «Самое главное, чтобы у нас следующим шагом не началась монополизация еще и (возможности.— "Ъ") платить улыбкой... Тогда мы остановим инновации. Как государство занимается инновациями, мы знаем»,— заявил он (цитата по ТАСС).

ЦБ считает, что универсальный QR-код — это «стандарт проведения платежа». Его монополизация на уровне отдельных игроков «приведет к серьезным перекосам на рынке», и компании смогут «диктовать свои условия менее крупным участникам», убежден регулятор. ЦБ заявил, что QR-код на базе Национальной системы платежных карт (НСПК) — это «равная и доступная площадка», позволяющая всем банкам предоставлять услуги клиентам и конкурировать на уровне продуктов и сервисов. «По такому пути идут многие страны. Мы считаем его правильным»,— отметили в пресс-службе ЦБ.

НСПК в конце июня запустила пилотный проект по внедрению универсального QR-кода, он завершился в октябре. В том же месяце ЦБ предложил обязать банки использовать только этот универсальный QR-код. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уверяла, что речь не идет о «битве» ЦБ и банков за контроль над рынком.

Подробности — в публикации «Ъ» «QR-коды сравнялись по услугам».