Альтернатива для самых маленьких

Банк России продолжает планомерное ужесточение норм кредитования — это касается не только необеспеченных и обеспеченных потребительских ссуд, но и более консервативного с точки зрения рисков корпоративного кредитования. Пока ограничения регулятора касаются только крупнейших корпоративных заемщиков, но в условиях высоких ставок и лимитов по программам господдержки бизнеса доступ к классическому кредитованию для малых и средних предприятий также осложняется. В качестве альтернативы компании могут прибегать к другим инструментам привлечения капитала, в частности краудлендингу. Как сейчас работает этот инструмент, читайте в обзоре «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Быстрый рост объемов кредитования в корпоративном сегменте — на 20% год к году — уже вызвал беспокойство Банка России: в середине ноября регулятор объявил, что будет устанавливать для банков резервные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора. К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3. Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 млрд руб.

По данным ЦБ, по итогам второго квартала 2024 года кредитный портфель юрлиц (включая МСБ и госкомпании) составил 79 трлн руб., показав прирост на 5% к первому кварталу. Стоимость риска по корпоративным кредитам выросла по итогам полугодия до 0,5% с 0,2% в первом квартале. Объем проблемных кредитов (включая реструктурированные), не покрытых резервами или качественным залогом, составил 3,1 трлн руб.

Пока ограничения регулятора касаются только крупнейших корпоративных заемщиков. Однако если регулятор увидит риски роста просрочки, то и в сегменте МСП они могут оказаться сопоставимы с розничным кредитованием физлиц. При этом у небольших заемщиков, как правило, нет такого запаса прочности для того, чтобы сокращать потребность в оборотном капитале и корректировать инвестиционные планы, как у крупных компаний,— как следствие, вопрос поиска альтернативных путей фондирования становится для таких предприятий еще более насущным.

«Малый бизнес часто испытывает нехватку средств для финансирования новых направлений деятельности или оборотного капитала, например, для закупки товара при осуществлении торговой деятельности»,— замечает инвестиционный советник Юлия Хайдер.

К микропредприятиям, напомним, относятся юрлица и ИП с доходом до 120 млн. руб., имеющие до 15 наемных сотрудников. К малым предприятиям — юрлица и ИП с доходом до 800 млн руб., имеющие от 16 до 100 сотрудников. «Зачастую банки неохотно кредитуют бизнес с оборотом 20–80 млн руб. в год. И альтернативой банковскому кредитованию по большому счету являются фондовый рынок, факторинг и крауд-финансирование — способ привлечения средств частных инвесторов в бизнес с помощью специальных интернет-площадок»,— добавляет госпожа Хайдер.

На каких условиях кредитуется малый бизнес

За последний год самыми популярными источниками финансирования для МСП были обычные банковские кредиты и лизинг (каждым из этих инструментов воспользовался каждый пятый участник опроса компаний «Поток» и RSBI). Следующий по популярности источник — деньги в долг у семьи, друзей и знакомых (каждый десятый). Каждый двадцатый занимает в банках как физлицо. «Примерно такая же доля бизнесов привлекает частные инвестиции и занимает на инвестплатформах и в МФО»,— приводит данные управляющий партнер «Потока» Юрий Попов.

Статистика по рынку подтверждает эти выводы. В стране более 6 млн компаний МСП. При этом банковский кредит есть лишь у 500 тыс. из них, то есть у порядка 10–15% от общего числа активных компаний МСП. На рынке альтернативного кредитования сейчас кредитуется, по оценке «Потока», около 50 тыс. компаний, из которых около 5 тыс.— клиенты инвестплатформ. Исследование, которое «Поток» провел совместно с RSBI в мае 2024 года, показывает, что за предшествующие три месяца только четверть компаний подавала заявку на банковский кредит и около трети из них получили отказ. При этом почти столько же компаний не подавали заявку, потому что решили, что банки им либо откажут, либо предложат невыгодные условия.

Какому бизнесу интересен краудлендинг

Краудлендинг — это способ привлечения средств частных инвесторов в бизнес с помощью специальных интернет-площадок. В реестре ЦБ значатся 93 оператора инвестплатформ. В настоящее время 80% сегмента долговых инструментов делят между собой платформы JetLend, «Поток», Lender Invest и «Вдело». По итогам октября 2024 года объем рынка составил 2,24 млрд руб., следует из данных Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП). Общий объем привлеченных средств за десять месяцев превысил 22,5 млрд руб. Относительно недавно о запуске собственной краудлендинговой площадки заявлял Т-Банк. Площадка состоит в реестре Банка России, однако результаты ее деятельности не раскрываются.

«Уже сейчас инвестиционные платформы успешно конкурируют с банковским сектором в сфере кредитования микро-, малого и среднего бизнеса. В условиях же уменьшения объемов рынка капитала и возможностей инвестирования для многих крупных компаний в ближайшей перспективе инвестплатформы станут новым финансовым инструментом, заменяющим классическое банковское кредитование»,— ожидает гендиректор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков. «Крауд всегда работает как широкая воронка для микро- и малого бизнеса, но способен в среднесрочной перспективе за счет роста инвестиционных возможностей и увеличения числа инвесторов охватить и сегмент средних предприятий»,— добавляет исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский.

По итогам первого полугодия 2024 года, по данным управляющего партнера площадки «Мани Френдс» Юрия Колесникова, 70,8% оферт пришлось именно на займы микрокомпаний, 25,1% — на займы малых компаний и лишь 4,1% — на займы средних компаний. С точки зрения объемов привлеченного финансирования доли похожие: 58,9% — микрокомпании, 29,3% — малые, 11,8% — средний бизнес.

Основными заемщиками за первое полугодие 2024 года стали оптовые и розничные продавцы товаров повседневного потребления, одежды и обуви, спортивного питания, автозапчастей; факторинговые компании; компании, осуществляющие строительство жилых и нежилых зданий, строительно-монтажные услуги; производство товаров хозяйственного назначения, световых и металлоконструкций.

В топе заемщиков — торговый бизнес (опт и розница) и поставщики маркетплейсов, подтверждает Дмитрий Исаков. «В России рынок маркетплейсов масштабируется быстрыми темпами (86% россиян в 2023-м покупали товары в интернете, преимущественно на маркетплейсах). Конкуренция между участниками растет, требуя расширения группы товаров с высокой скоростью доставки, то есть быстрых и значительных денежных вливаний. 90% селлеров, получивших заем на нашей цифровой платформе, возвращаются за новым»,— дополняет господин Исаков.

Такая отраслевая структура заемщиков соответствует текущему состоянию экономики и структуре спроса, согласен Юрий Колесников. По его данным, 37% заемщиков краудлендинговых площадок заняты в сфере торговли, 18% — в производстве товаров широкого потребления, почти столько же (17,7%) — в сфере услуг, 8,5% — в строительстве, 5,7% — в сельском хозяйстве. Остаток делят между собой e-commers, HoReCa и грузоперевозчики. «Большую перспективу имеет сфера производства, но при условии появления софинансирования со стороны корпоративных структур и фондов»,— допускает Кирилл Косминский.

Перспективы роста

По статистике АОИП, всего зарегистрированных инвесторов — 123 тыс., заемщиков — 50 тыс., из которых активных — 4 тыс. Осведомленность предпринимательского МСБ-сообщества об инструментах краудлендингового финансирования АОИП оценивает в 1%, но еще три года назад ее уровень не превышал 0,1%.

«Доля проникновения в сегмент кредитования среднего бизнеса, по моим оценкам, составляет 0,2%»,— замечает гендиректор площадки JetLend Роман Хорошев. «Все только начинается, так как в среднем бизнесе совсем другие чеки, для развития в этом сегменте платформа должна иметь приличный запас средств инвесторов. Это необходимо для обеспечения, с одной стороны, большого лимита, интересного заемщику, а с другой — диверсификации средств инвесторов для снижения риска»,— замечает эксперт. В своих прогнозах он оптимистичен и ждет, что к концу 2030 года рост краудлендинга в микро- и малом бизнесе составит до 28%, в среднем — до 5%, в целом рынок будет характеризоваться устойчивым ростом.

«На тех рынках, где рынок краудлендинга существует уже десятилетиями, его объемы превышают десятки миллиардов долларов, так что расти рынку еще точно есть куда»,— согласна гендиректор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. Например, в США и Канаде рынок крауда оценивается в $70–80 млрд, в Европе — более чем в $20–25 млрд.

«Прогнозируя дальнейшее проникновение краудлендинга в МСП, мы делаем ставку на информированность предпринимателей, в том числе с использованием возможностей институтов поддержки, и подъемные для субъектов МСБ ставки. Сдерживать такую динамику может только рост ставок привлечения финансирования. Иных ярко выраженных препятствий нет»,— считает Юрий Колесников.

Ставка заимствования, с одной стороны, должна быть подъемной для заемщика, с другой — выгодной для инвестора. Рост ключевой ставки снижает активность заемщиков в целом и на рынке краудлендинга в частности. «Заградительной ставка не станет, так как краудлендинг не будет применять ставку, кратно отличающуюся от среднерыночного показателя»,— говорит Юрий Колесников.

«За первые шесть месяцев 2024 года средняя ставка продуктов, размещенных на платформе Lender Invest, составила 27,9%. Доля проблемных заемщиков не превысила 5,5% от совокупного портфеля. Средняя доходность инвесторов платформы Lender Invest составляет 23,1% за вычетом налогов и дефолтов»,— рассказывает Дмитрий Исаков.

Преимущества краудлендинга

«Банковское кредитование стало очень популярно у субъектов МСП благодаря существенной господдержке»,— говорит старший консультант консалтинговой компании НЭО Екатерина Зенкова. Однако и количество желающих воспользоваться такой поддержкой значительно возросло, и конкуренция за кредитные ресурсы обострилась. «Одним из преимуществ краудлендинга перед традиционными банковскими продуктами является, как правило, меньшее количество требований к заемщику и отсутствие жесткой конкуренции за финансовые ресурсы. Краудлендинг позволяет получить деньги быстро и на короткий срок, что также важно для МСП. Он помогает как на старте, так и на этапе развития и масштабирования бизнеса. Используется для пополнения оборотных средств или стратегического финансирования»,— поясняет эксперт.

По разным оценкам, примерно в 80% случаев банки отклоняют заявки малого и среднего бизнеса на получение кредитов. Причин отказов много, поэтому бизнес может не получить деньги на развитие. «Несмотря на все этапы проверки и жесткий скоринг, шансы разместить свой проект на краудлендинговой платформе в 5–7 раз выше, чем получить деньги в банке»,— оценивает Ольга Малюгина.

«МСБ выбирает крауд-площадки прежде всего из-за возможности оперативного получения беззалогового финансирования с большим лимитом»,— поясняет Роман Хорошев. «Например, на платформе JetLend максимальная сумма лимита составляет 60 млн руб. Это уже близко к стартовым чекам на рынке облигаций. Кредит без залога компании, даже крупной, в банке получить крайне сложно, иногда невозможно. Обычно одобряют суммы 10–20 млн руб. Также на платформах нет платы за досрочное погашение, которая является обязательным атрибутом банковского кредитования. Кроме того, платформа не требует перевода оборотов в какой-либо банк. Это частое банковское условие. Преимущества очень похожи на рынок облигаций: большой лимит, просто, быстро, без залога»,— перечисляет преимущества господин Хорошев.

«Крауд-платформы лояльнее смотрят как на самого заемщика, так и на цели использования привлекаемых средств. Практически всегда банковское финансирование является пакетным, со своими ковенантами и ограничениями. Крауд предлагает максимальную свободу для заемщика — главное, чтобы были достаточные и приемлемые для скоринговой системы и соответствовали критериям оценки бизнес-показатели (положительная динамика финансовых показателей, срок осуществления предпринимательской деятельности и т. п.) или же имелись поручительства или залог»,— продолжает Юрий Колесников. Кроме того, платформы обеспечивают максимальную оперативность получения средств: имея хорошую репутацию у инвесторов и опыт привлечения финансирования на платформе, можно очень быстро привлекать оборотные средства — буквально за день; потенциально компании могут найти на таких площадках и будущих инвесторов, которые войдут в их капитал напрямую, добавляет господин Колесников.

Как краудлендинговые площадки управляют рисками

Общий уровень дефолтов по отрасли оценивается в пределах 11%, что считается устойчивым показателем, приводят данные в АОИП. «Ставки, безусловно, высокие для инвестиционных проектов, но для задач оборотного финансирования и проектных сделок на срок до одного года это самый удобный на сегодня инструмент для малого бизнеса, в том числе и потому, что классические финансовые посредники более консервативны в скоринге, а инвесторы на платформах готовы принимать повышенные риски ради потенциально более высокой доходности»,— отмечает Кирилл Косминский.

В отличие от банков инвестплатформы управляют не собственными рисками, а помогают инвесторам в решении этого вопроса, причем при осуществлении скоринга и проверок потенциальных заемщиков довольно большой процент заявок (до 97%) площадки отсеивают или отодвигают возможность привлечения финансирования на более поздний срок, учитывая текущую закредитованность и долговую нагрузку заемщика, поясняет Юрий Колесников. Некоторые инвестплатформы работают только с инвестиционными предложениями, покрытыми залогом имущества или иным обеспечением (поручительства и др.), а при наступлении просрочки, преддефолтной ситуации операторы инвестплатформ берут на себя ведение претензионной работы, внесудебной работы по возвращению должника в график погашения задолженности и исполнения заемных обязательств и далее в случае необходимости ведение судебной работы и принудительного взыскания. Для инвестора вложения на инвестплощадках также позволяют снизить риски — за счет диверсификации портфеля, заключает эксперт.

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Полина Трифонова