Минэкономики: траектория инфляции идет выше прогноза на 2025 год

Министерство экономического развития планирует скорректировать прогноз инфляции на 2025 год, поскольку ее уровень превышает ожидаемые 4,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников. Окончательные корректировки будут внесены в марте или апреле, уточнил он.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза на 2025 год.— "Ъ"). Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. Вместе как раз с переоценкой курса и пересмотром прогноза. В январе получим статистику, будем смотреть и уточнять»,— сказал господин Решетников в кулуарах съезда партии «Единая Россия» (цитата по агентству «Интерфакс»).

Сильную волатильность рубля он объяснил последним пакетом антироссийских санкций и перенастройкой механизмов поступления экспортной валюты в Россию. По его словам, на рынок также повлияли значительные покупки для погашения внешних долгов некоторых компаний. «Рынок очень маленький, поэтому любые более или менее крупные сделки вызывают такую волатильность»,— добавил он.

В сентябре Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в 2025 году на уровне 4,5%. В октябре Банк России ожидал в следующем году инфляцию 4,5–5,0%. В ноябре курс доллара на международном рынке превысил 114 руб. на фоне введения американских санкций против Газпромбанка и отказа Центробанка от покупки валюты до конца года.

Как Россия справилась с санкциями — в материале «Ъ» «Укрощение рубля».