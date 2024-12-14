Путин предложил расширить проект «Время героев» на регионы

Президент Владимир Путин предложил создать региональные проекты по подготовке ветеранов специальной военной операции (СВО) для работы на государственных и муниципальных должностях. Это должно стать продолжением федерального проекта «Время героев», отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе»,— сказал глава государства во время пленарного заседания съезда «Единой России» в Москве (запись трансляции доступна во «ВКонтакте»).

Он отметил, что для эффективной работы на таких позициях требуются специальные знания и компетенции. В качестве примера президент рассказал о разговоре с военнослужащим, который хочет продолжить службу на госдолжности, но признается, что пока не готов к этому из-за отсутствия необходимого образования и опыта. «Ищите таких людей, найдите их, помогите им получить образование, компетенции соответствующие»,— добавил глава государства.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая по поручению президента России Владимира Путина. Целью проекта называется подготовка участников СВО на должности в органах власти и государственных корпорациях. В середине ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что второй поток программы открылся из-за высокого интереса к ней.

Подробнее о том, на какие посты назначили участников спецоперации,— в материале «Ъ» «Надстоящий полковник».