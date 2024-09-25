Надстоящий полковник

Председателем думы Нижнего Новгорода избран участник кадровой программы для участников СВО «Время героев» полковник Евгений Чинцов. Кавалер трех орденов Мужества и ветеран четырех военных кампаний сменил прежнего председателя Олега Лавричева, который стал фигурантом уголовного дела о растрате. Кандидат без политического опыта получил поддержку губернатора, мэрии и всех депутатов гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три года назад Евгений Чинцов командовал в Нижнем Новгороде парадом в честь Дня Победы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Три года назад Евгений Чинцов командовал в Нижнем Новгороде парадом в честь Дня Победы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Избрание Евгения Чинцова спикером думы Нижнего Новгорода не стало неожиданным: разговоры об этом начались после того, как губернатор Глеб Никитин в июле объявил себя его наставником по программе «Время героев» (направлена на вовлечение ветеранов СВО в участие в работе органов власти.— “Ъ”). В сентябре господин Чинцов набрал 80,52% голосов на довыборах в гордуму по одномандатному округу №30. Депутатский мандат и пост спикера освободились в связи с арестом прежнего председателя думы Олега Лавричева, обвиненного в растрате.

Вскоре после выборов местные единороссы представили кандидатуру полковника генсовету партии, и тот ее одобрил, напомнил заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Гнеушев на заседании думы 25 сентября. Он заверил депутатов, что Евгений Чинцов зарекомендовал себя как профессионал и погрузился в политический процесс во время выборной кампании.

Евгений Чинцов родился 26 июля 1980 года. Окончил Дальневосточный военный институт и факультет разведки Общевойсковой академии Вооруженных сил, продолжает обучение в Военной академии Генштаба. Участвовал в боевых действиях в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В 2010–2023 годах служил в бригаде разведки в Нижегородской области, возглавлял Нижегородский гарнизон. Кавалер трех орденов Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и медали Суворова.

Перед голосованием за нового спикера и. о. председателя думы и лидер единороссов Евгений Костин вручил господину Чинцову удостоверение депутата, после чего полковник (на заседание он пришел в гражданском деловом костюме) прошел в президиум. Господин Костин выразил уверенность, что Евгений Чинцов справится с новыми для него обязанностями: «Он кадровый офицер с боевым опытом в горячих точках, принципиальный, дисциплинированный человек. Имеет большой управленческий опыт, умеет взаимодействовать с людьми и привык работать с большими объемами информации».

Кандидатуру господина Чинцова одобрил и мэр Юрий Шалабаев: «Евгений Александрович почти всю свою жизнь посвятил военному делу, но при этом глубина его знаний в хозяйственных вопросах, которые, безусловно, нужны депутату для работы на округе, меня поразила». Глава города предположил, что депутатам будет комфортно работать с новым председателем.

Вслед за единороссами кандидата в спикеры поддержала и оппозиция. Лидер фракции КПРФ Николай Сатаев назвал Евгения Чинцова человеком «доступным, простым и разбирающимся в ситуации».

А либерал-демократ Николай Чернышов сначала пожурил кандидата за отсутствие программы, но закончил оптимистично: «Надеюсь, в будущем мы сможем выстроить конструктивную работу».

В итоге за избрание Евгения Чинцова дума высказалась единогласно. Новоявленный спикер поблагодарил коллег за доверие, подчеркнув, что новая должность для него — это большая ответственность. В конце заседания полковник призвал депутатов и чиновников обращаться к нему «в формате 24/7»: «Прошу не стесняться. Но и от вас прошу поддержки и содействия в наших общих целях, чтобы сделать жизнь в нашем городе комфортной».

Кулуарных разногласий по новому спикеру в думе не было, заверил “Ъ” глава комиссии по финансовой политике Марк Фельдман: «Сегодня обществом и государством востребованы люди, которые умеют в сложных ситуациях брать на себя ответственность. Опыт руководства большими, пусть и военными, коллективами означает организацию точности исполнения и дисциплины: у военных это жестче, чем у гражданских». Господин Фельдман напомнил, что очередные выборы городской думы должны пройти через год, и этого времени Евгению Чинцову должно хватить, «чтобы состояться как депутат и как спикер». Знакомые с ситуацией собеседники “Ъ” в городских органах власти полагают, что приход спикера без политического бэкграунда на работу думы не повлияет, поскольку действующий созыв давно сработался. По их мнению, господину Чинцову достаточно «правильно поддерживать организацию труда и возглавлять там, где надо — паровозом работать, драйвером».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород