Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тегерану намекнули на судьбу Дамаска

Израиль готов лишить Иран ядерных объектов

Следующим конфликтным узлом Ближнего Востока может стать Иран. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поручило своим ВВС отрабатывать сценарий с уничтожением ядерных объектов Исламской Республики. Власти еврейского государства полагают, что на фоне разгрома союзников в Ливане и Сирии правящая элита Ирана может сделать ставку на военный атом как наиболее эффективное средство сдерживания в регионе. К силовому варианту начала склоняться и переходная команда избранного президента США Дональда Трампа, категорически не согласная с перспективами появления у Тегерана ядерного оружия.

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Опция с нанесением ударов по ядерным объектам Ирана начала обсуждаться в окружении Дональда Трампа после краха центрального правительства в Сирии — некогда ключевого союзника Тегерана. Об этом заявили источники The Wall Street Journal (WSJ). Переходная команда не исключает, что сдержать амбиции Исламской Республики поможет политика «максимального давления 2.0», которая включит в себя экономические санкции и полномасштабную военную поддержку Израиля, включая отправку ему противобункерных бомб. Однако команда господина Трампа готовит — как крайний вариант — и удары по ядерной инфраструктуре Исламской Республики, источники WSJ.

В телефонных беседах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху господин Трамп выражал обеспокоенность тем, что Тегеран может в скором времени получить ядерное оружие, утверждают собеседники.

Так, по последним данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас у Исламской Республики достаточно ресурсов для создания трех ядерных боеголовок. Несмотря на декларативную готовность Ирана сотрудничать с международными инспекторами, у израильских и западных официальных лиц есть подозрения, что Исламская Республика ведет военные разработки в теневом режиме и может сконструировать примитивное ядерное устройство всего за несколько месяцев.

Насильственная смена власти в Сирии, одной из союзных Ирану стран, могла усилить стремление Тегерана к военному атому как к средству сдерживания в регионе.

Многие в Корпусе стражей исламской революции, важнейшей в Иране военно-политической организации, теперь считают, что их страна должна испытать ядерную бомбу и «сосредоточиться на усилении обороны внутри страны», сообщает британский The Economist.

Это чувствует и Израиль. Официальные лица еврейского государства сообщили на условиях анонимности, что правительство господина Нетаньяху распорядилось начать подготовку к потенциально возможным ударам по ядерным объектам Ирана. Израильские ВВС после падения правительства в Дамаске уже провели одну из крупнейших авиаопераций за рубежом, уничтожив около 80% былого военного потенциала Сирийской Арабской Республики и расширив зону контроля у границы. Сейчас еврейское государство, по-видимому, хочет воспользоваться моментом и додавить своего основного регионального оппонента.

В четверг господин Нетаньяху обратился с видеопосланием к иранской общественности. «Я знаю: так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам»,— заявил он. Премьер выразил уверенность в том, что «однажды Иран будет свободным»: «Женщины, жизнь, свобода (лозунг уличных протестов в Иране 2022–2023 годов.— “Ъ”) — это будущее Ирана, это мирное будущее. И у меня нет сомнений, что мы воплотим это будущее в жизнь вместе и намного раньше, чем многие думают».

Иран ищет сближения с новой сирийской властью

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов отметил, что израильские удары по сирийским военным объектам не только устранили преграду в виде средств противовоздушной обороны для более массированного удара по Ирану, но и исключили Сирию из системы предупреждения о ракетном нападении на Иран. «Гипотетически Израиль может продолжить демонтаж "оси сопротивления" (неформального регионального клуба близких к Ирану стран и движений.— “Ъ”) и нанести удары по иранским ядерным объектам. Но такой сценарий, скорее всего, не поспособствует деэскалации в секторе Газа и Ливане, а наоборот, приведет к эскалации конфликтов»,— заявил эксперт.

Антон Мардасов напомнил, что избранный президент США, несмотря на приверженность идее давления на Иран, хотел бы получить Ближний Восток спокойным, а не искрящимся от ракетных перестрелок. Кроме того, добавил собеседник “Ъ”, обострение обстановки, скорее всего, подтолкнет Иран к сближению с арабскими странами. А этого Вашингтону уж точно не хочется.

Нил Кербелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...