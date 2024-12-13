Тегерану намекнули на судьбу Дамаска

Следующим конфликтным узлом Ближнего Востока может стать Иран. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поручило своим ВВС отрабатывать сценарий с уничтожением ядерных объектов Исламской Республики. Власти еврейского государства полагают, что на фоне разгрома союзников в Ливане и Сирии правящая элита Ирана может сделать ставку на военный атом как наиболее эффективное средство сдерживания в регионе. К силовому варианту начала склоняться и переходная команда избранного президента США Дональда Трампа, категорически не согласная с перспективами появления у Тегерана ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Опция с нанесением ударов по ядерным объектам Ирана начала обсуждаться в окружении Дональда Трампа после краха центрального правительства в Сирии — некогда ключевого союзника Тегерана. Об этом заявили источники The Wall Street Journal (WSJ). Переходная команда не исключает, что сдержать амбиции Исламской Республики поможет политика «максимального давления 2.0», которая включит в себя экономические санкции и полномасштабную военную поддержку Израиля, включая отправку ему противобункерных бомб. Однако команда господина Трампа готовит — как крайний вариант — и удары по ядерной инфраструктуре Исламской Республики, источники WSJ.

В телефонных беседах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху господин Трамп выражал обеспокоенность тем, что Тегеран может в скором времени получить ядерное оружие, утверждают собеседники.

Так, по последним данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас у Исламской Республики достаточно ресурсов для создания трех ядерных боеголовок. Несмотря на декларативную готовность Ирана сотрудничать с международными инспекторами, у израильских и западных официальных лиц есть подозрения, что Исламская Республика ведет военные разработки в теневом режиме и может сконструировать примитивное ядерное устройство всего за несколько месяцев.

Насильственная смена власти в Сирии, одной из союзных Ирану стран, могла усилить стремление Тегерана к военному атому как к средству сдерживания в регионе.

Многие в Корпусе стражей исламской революции, важнейшей в Иране военно-политической организации, теперь считают, что их страна должна испытать ядерную бомбу и «сосредоточиться на усилении обороны внутри страны», сообщает британский The Economist.

Это чувствует и Израиль. Официальные лица еврейского государства сообщили на условиях анонимности, что правительство господина Нетаньяху распорядилось начать подготовку к потенциально возможным ударам по ядерным объектам Ирана. Израильские ВВС после падения правительства в Дамаске уже провели одну из крупнейших авиаопераций за рубежом, уничтожив около 80% былого военного потенциала Сирийской Арабской Республики и расширив зону контроля у границы. Сейчас еврейское государство, по-видимому, хочет воспользоваться моментом и додавить своего основного регионального оппонента.

В четверг господин Нетаньяху обратился с видеопосланием к иранской общественности. «Я знаю: так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам»,— заявил он. Премьер выразил уверенность в том, что «однажды Иран будет свободным»: «Женщины, жизнь, свобода (лозунг уличных протестов в Иране 2022–2023 годов.— “Ъ”) — это будущее Ирана, это мирное будущее. И у меня нет сомнений, что мы воплотим это будущее в жизнь вместе и намного раньше, чем многие думают».

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов отметил, что израильские удары по сирийским военным объектам не только устранили преграду в виде средств противовоздушной обороны для более массированного удара по Ирану, но и исключили Сирию из системы предупреждения о ракетном нападении на Иран. «Гипотетически Израиль может продолжить демонтаж "оси сопротивления" (неформального регионального клуба близких к Ирану стран и движений.— “Ъ”) и нанести удары по иранским ядерным объектам. Но такой сценарий, скорее всего, не поспособствует деэскалации в секторе Газа и Ливане, а наоборот, приведет к эскалации конфликтов»,— заявил эксперт.

Антон Мардасов напомнил, что избранный президент США, несмотря на приверженность идее давления на Иран, хотел бы получить Ближний Восток спокойным, а не искрящимся от ракетных перестрелок. Кроме того, добавил собеседник “Ъ”, обострение обстановки, скорее всего, подтолкнет Иран к сближению с арабскими странами. А этого Вашингтону уж точно не хочется.

Нил Кербелов