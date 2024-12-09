Куда Дамаск, туда и Тегеран

Смена власти в Сирии, которая привела к утрате Ираном его главного союзника на Ближнем Востоке, вызвала неожиданную реакцию в Тегеране. Комментарии иранского руководства свидетельствует о его стремлении дистанцироваться от Башара Асада и стать для будущих властей Сирии не противником, а важным партнером. Необходимость такого сближения Тегеран обосновывает задачей совместного противостояния США и Израилю. Учитывая, что в сирийской оппозиции есть влиятельные силы, разделяющие этот подход, Иран, считавшийся проигравшей стороной, может стать бенефициаром перемен в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец сирийской оппозиции наблюдает за поиском заключенных в тюрьме «Седная» около Дамаска

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters Боец сирийской оппозиции наблюдает за поиском заключенных в тюрьме «Седная» около Дамаска

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

Свержение президента Башара Асада, игравшего важную роль в так называемой оси сопротивления, региональном альянсе против Израиля, стало ощутимым ударом по Тегерану и его позициям в Сирии, но при этом и подтолкнуло Иран к активным действиям для минимизации ущерба своим интересам.

Как сообщило агентство Reuters, Тегеран уже вступил в прямой контакт с руководством сирийской вооруженной оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы «предотвратить враждебность» в отношениях двух стран. По словам иранского источника Reuters, Исламская Республика открыта к диалогу с новыми сирийскими властями «для стабилизации двусторонних отношений и предотвращения роста напряженности в регионе». Главный ближневосточный союзник свергнутого сирийского режима и единственная страна, посольство которой подверглось нападению после прихода в Дамаск вооруженной оппозиции, Иран уже призывает думать о будущем.

Как представляют себе это будущее в Тегеране и от каких факторов оно зависит, подробно разъяснил в эфире иранского телеканала IRIB глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи. «Наше взаимодействие с теми, кто будет править в Дамаске, зависит от их поведения и политики по отношению к Исламской Республике Иран и шиитам Сирии, а также от того, насколько они будут далеки от сионистского режима и террористических группировок»,— заявил Аббас Арагчи.

Глава МИД Ирана фактически возложил ответственность за падение режима в Дамаске на бывшее руководство Сирии, которое, по его словам, проявило неспособность взаимодействовать с Тегераном и вообще управлять страной.

«Службы безопасности Ирана и Сирии получали информацию о передвижениях в Идлибе, и эта информация была передана сирийскому правительству и армии. Удивили лишь недееспособность сирийской армии и неожиданные темпы развития событий»,— отметил Аббас Арагчи.

С отдельным заявлением в своем Telegram-канале выступило внешнеполитическое ведомство Ирана. В нем Тегеран призвал Дамаск продолжать развивать отношения на основе общих интересов и международных правовых обязательств. «Отношения между Ираном и Сирией имеют долгую историю и всегда были дружественными. Мы ожидаем, что наши отношения будут продолжаться при мудром и дальновидном подходе двух стран, основанном на общих интересах и выполнении международных юридических обязательств и соглашений»,— говорится в комментарии МИД Ирана.

Смену власти в Сирии прокомментировал и президент Ирана Масуд Пезешкиан, сделавший акцент на необходимости исключить вмешательство внешних сил при определении будущего страны, которое должно стать выбором самих сирийцев. В своем заявлении иранский президент выразил надежду, что «великий сирийский народ сможет сохранить единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии».

В воскресенье телеканал Al Arabiya показал сюжет о нападении на иранское посольство в Дамаске. Ворвавшиеся в здание дипмиссии неустановленные лица разбивают окна, разбрасывают документы, выносят мебель. А в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные срывают с фасада здания плакат с портретами покойного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и погибшего главы ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Однако в Тегеране отреагировали на это нападение с удивительным спокойствием и не стали драматизировать ситуацию.

«Ходили слухи, что посольство закрыто. Сегодня были проведены как минимум четыре официальные встречи на высшем уровне. Наши сотрудники до сих пор на месте, посольство работает. Если кто-то позвонит, тут же ответят на звонок»,— сообщил в воскресенье вечером в эфире иранского телевидения посол в Дамаске Хосейн Акбари.

По информации иранских СМИ, лица, напавшие на посольство в Дамаске, оказывается, не имеют отношения к вооруженной оппозиции, захватившей власть. В репортаже иранского телевидения отмечается, что атаковавшая посольство ИРИ группа лиц также нанесла ущерб ряду магазинов недалеко от той улицы, на которой расположена дипмиссия.

Примечательно, что в ходе продолжавшегося менее двух недель наступления антиправительственных сил, которое завершилось падением власти в Дамаске, вопреки ожиданиям, Тегеран фактически устранился от оказания военной помощи союзнику и таким образом избежал прямого столкновения и кровопролития в противостоянии с противниками режима.

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), Иран заранее предупредил президента Асада, что помощь его властям в борьбе с боевиками будет лимитирована.

«Ранее на этой неделе Тегеран заявил Асаду, что помощь его режиму будет ограничена, обвинив его войска в отступлении»,— отмечает издание, ссылаясь на арабских чиновников, знакомых с ходом переговоров между Ираном и Сирией незадолго до падения Дамаска.

The Washington Post, ссылаясь на анонимного иранского чиновника, отмечает, что на фоне наступления на Дамаск Тегеран заблаговременно начал выводить с территории Сирии командиров КСИР.

Противоречивые сообщения и заявления официальных лиц не дают четкого представления о том, какую именно помощь мог оказать Дамаск Тегерану в критической для президента Асада ситуации. Газета WSJ со ссылкой на неназванных сирийских чиновников сообщает, что в начале прошлой недели Иран якобы направил самолет с военной помощью в Сирию, который затем вдруг развернулся в полете и вернулся домой из-за угрозы израильских авиаударов.

Иранское государственное агентство ЭФЭ приводит слова главы МИД Ирана, сообщившего: Асад «о помощи нас никогда не просил». Кроме того, по его словам, «иранское присутствие в Сирии было направлено на противостояние "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещенная в России.— “Ъ”)».

Оценивая, как изменится «ось сопротивления» после смены власти в Дамаске, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал события в Сирии «прямым результатом» ударов Израиля по его ключевым союзникам — Ирану и движению «Хезболла».

«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболле" — главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима. Это, конечно, открывает новые, очень важные возможности для Государства Израиль»,— заявил в воскресенье израильский премьер во время посещения Голанских высот на границе с Сирией.

«Естественно, фронт сопротивления пострадает, но, несмотря на определенные ограничения, сопротивление продолжится»,— дал свою оценку Аббас Арагчи, надеясь найти группу поддержки в Сирии и после свержения Асада.

Сергей Строкань