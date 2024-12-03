Индексу Мосбиржи пересчитывают перспективы

Брокеры допустили рост индекса Мосбиржи (MOEX: MOEX) более чем на 30% в 2025 году. Рынок акций напоминает «сжатую пружину», cчитают аналитики инвесткомпании «Атон», и сдерживают его два фактора: высокая ключевая ставка и геополитика. Как только начнутся переговоры по Украине, сработает спусковой крючок. Впрочем, когда это произойдет, в «Атоне» прогнозировать не берутся, но называют этот фактор крайне важным. По мнению аналитиков, к концу следующего года индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3300–3500 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В других инвестдомах с такой оценкой согласны. К росту может привести снижение ключевой ставки, которое, возможно, уже в феврале, считает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев: «Нам нравится тезис с пружиной, он яркий. Наверное, все хотят, чтобы в 2025 году доходность была выше, чем 30-40%. Реально сложился такой некий флеш-рояль из негатива. Наверное, все события уже в рынке. И в тех условиях, в которых находятся сегодня компании, ключевой проблемой для банковского сектора и для ЦБ РФ в следующем году станет как раз реализация кредитных рисков и в целом рисков, в том числе отрицательной динамики ВВП. Я думаю, на фоне спада все-таки нас ждет в феврале снижение ставки. Это мнение крайне непопулярно сейчас, но мы идем по сценарию 2014-2015 гг. Конечно, вопрос, к какой ставке мы придем к концу 204-го. Но здесь, наверное, сам факт снижения уже даст большой оптимизм на рынок акций».

Настало ли время для покупки акций? Аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов считает момент удачным, но не для краткосрочных стратегий: «Люди продолжают нести деньги в депозиты и облигации, это какие-то защитные истории. Даже если взять тот же "Сургутнефтегаз", да, он растет, но медленно, по 0,3%. Такая неэффективность на рынке сейчас получается. И поэтому в краткосрочной перспективе, например, полугода, наверное, вклады до сих пор интересны.

Если же более долгосрочно смотреть, то, безусловно, индекс Московской биржи полной доходности, то есть именно дивидендные компании обгоняют и доллар, и облигации, и тем более депозиты.

Поэтому покупать нужно, именно когда страшно и когда все бегут во вклады, а не когда у нас рынок на хаях и все хорошо и радужно. Что касается "голубых фишек", то это экспортеры, безусловно, те компании, которые будут с приходом ликвидности на рынок в первую очередь переоцениваться, на наш взгляд. В каждом секторе мы можем найти игроков первого эшелона, которые сейчас низко оценены и дают хорошую дивидендную доходность от 10%».

Однако взрывной рост рынку акций не гарантирован даже в случае резкой смены политики ЦБ. Ведь деньги, вложенные в депозиты и облигации, не вернутся на него так же быстро, уверен директор по стратегии инвесткомпании «Финам» Ярослав Кабаков: «У нас уже была ситуация с банковскими депозитами, дальними ОФЗ в 2014-2015 гг. Деньги со вкладов выходят не сразу, с определенным лагом, который может растягиваться на год-два. Так что я в большей степени ориентируюсь, конечно же, сначала на спекулятивный всплеск, а дальше на постепенный рост, когда ликвидность будет уходить из банковских депозитов и переориентироваться на фондовый рынок. Так что в этом отношении я здесь каких-то сверхожиданий не закладываю, хотя отмечу, что российский рынок сейчас в определенной степени дешев».

Аналитики «Атона» считают позитивным фактором и щедрые дивиденды крупных публичных компаний: в ближайшие 12 месяцев они заплатят акционерам более 4,5 трлн руб. И более половины этой суммы может прийтись на нефтегазовый сектор. В «БКС Мир инвестиций» дивидендными фаворитами называют «Татнефть», ЛУКОЙЛ и «Сбер»: последний, по мнению аналитиков, рассчитается с акционерами в июне следующего года, доходность может составить 16%.

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Иван Корякин