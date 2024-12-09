Первичное обсуждение акций

ЦБ принял участие в обсуждении проблем рынка IPO, обсудив особенности и предложения по корпоративному управлению, аллокации, аудиту и аналитике. Одновременно Московская биржа (MOEX: MOEX) опубликовала рекомендательные стандарты, затрагивающие эти аспекты. Впрочем, по словам участников рынка, проблемы в сегменте IPO гораздо шире. Но ближайшие размещения в большей степени будут зависеть от рыночной конъюнктуры, которая пока остается негативной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев в понедельник, 9 декабря, на мероприятии Московской биржи перечислил проблемы российского рынка IPO: корпоративное управление, аллокация акций, аудит и аналитика. По его словам, регулятор рассматривает возможность введения независимой оценки корпоративного управления в 2025 году и планирует совершенствовать аллокацию, аудит (включая оценку будущих перспектив эмитентов), соблюдение периодов lock-up (ограничения по продаже акций) и требования к аналитическим отчетам для IPO.

Одновременно биржа опубликовала стандарты проведения первичных размещений акций. Стандарты охватывают все этапы IPO: от подготовки к размещению до постмаркетингового периода. Так, эмитентам рекомендуется предоставлять инвестиционным банкам документы для due diligence за 3–6 месяцев до предполагаемой даты IPO, а проспект размещения — за не менее чем 20 дней до начала торгов.

Подробный план IPO желательно разработать минимум за полгода до начала процесса.

Предлагается использование различных методов оценки компании, включая дисконтирование денежных потоков, сравнительный анализ и метод прецедентов. Документ описывает различные модели аллокации акций, включая метод bookbuilding (формирование книги заявок), аукционную аллокацию и комбинированные методы. Рекомендуется устанавливать период lock-up минимум на 180 дней для управляющих компаний и ключевых акционеров.

Особенно важным можно назвать требование к прозрачности эмитентов в вопросе раскрытия финансовой информации, механизм аллокации акций, введение так называемого периода lock-up и более строгие требования к организаторам размещений, считает старший инвестиционный аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков.

Однако, по его словам, к некоторым аспектам можно подойти более гибко — например, не фиксировать нормативов срока lock-up, а ограничиться рекомендацией.

При этом документ, подготовленный биржей, может быть полезен эмитенту, но не заменит тщательной юридической и технической проработки структуры сделки, считает директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Цифра брокер» Роман Соколов. Но часть обязывающих инициатив и тезисов еще будет активно обсуждаться участниками рынка, которые будут искать и компромиссные решения, и пути легитимной и устраивающей все стороны реализации таких инициатив, говорит директор по сделкам на рынке акционерного капитала БКС Андрей Ванин. В частности, по теме гарантий под будущими прогнозами компании любой прогноз, как правило, содержит массу уточнений и оговорок, количество которых может многократно вырасти, отмечает он.

Сергей Моисеев, советник первого заместителя председателя ЦБ, 9 декабря (цитата по «РИА Новости»): «Сейчас мы находимся на фазе ''холодного'' IPO, то есть когда на рынке мало активности. Наша задача к следующему периоду ''горячего'' IPO быть во всеоружии».

Одновременно текущее состояние сегмента IPO не устраивает рынок, говорят эксперты. Портфельный менеджер крупной российской УК отметил, что для участия в IPO не хватает отлаженных процедур. «К примеру, НПФ должны заранее открывать лимиты, когда бумаги нет на рынке — неизвестен уровень листинга, вес в индексе (многие не могут покупать внеиндексные бумаги), непонятна ликвидность. Остальные институциональные инвесторы имеют крайне малый объем доступной ликвидности для участия в крупных IPO»,— отмечает он. Другой управляющий фондами акций указывает, что «к сожалению, пока никто не несет репутационный и финансовый риски, компании — за некачественные прогнозы, а банки-организаторы — за то, что эти прогнозы плохо проверяли». Еще один собеседник “Ъ” отмечает, что «в идеале хотелось бы видеть взвешенную политику по байбэкам и последующих SPO».

Впрочем, что будет с размещениями в дальнейшем, продиктует рынок, говорят эксперты. Планы компаний по IPO зависят от общерыночной конъюнктуры, потребностей компаний в капитале, предполагаемой оценки рынком их стоимости, говорит господин Макаренков. Пока конъюнктура негативная, и компании откладывают размещения до лучших времен. «В то же время новые меры правительства, а именно жесткие лимиты по закредитованности для госкомпаний (см. “Ъ” от 22 ноября), могут послужить механизмом для проведения новых IPO в этом секторе экономики»,— резюмировал он.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев