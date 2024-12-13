Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух детей сбили на пешеходных переходах за сутки в Сочи

Два ДТП с участием несовершеннолетних произошли на пешеходных переходах в разных районах Сочи за сутки. Пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В четверг, 12 декабря, в Сочи произошло два инцидента, связанных с наездами на детей на пешеходных переходах. Первый случай зарегистрировали в Хостинском районе на улице 50 лет СССР, где водитель автомобиля сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел около 13:10.

Вторая авария случилась в Центральном районе на улице Гагарина около 20:20. Водитель автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

По данным ГИБДД, обоим пострадавшим несовершеннолетним оказали медицинскую помощь.

С начала 2024 года в Сочи зарегистрировали 78 аварий с участием детей. В результате этих происшествий пострадали 88 несовершеннолетних, двое погибли.

Всего с января по ноябрь 2024 года в Сочи произошло 379 ДТП. В этих авариях погибли 37 человек, 469 получили травмы. Одной из наиболее частых причин столкновений остается выезд на полосу встречного движения. На втором месте — наезды на пешеходов, более половины которых произошли по вине самих пешеходов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшем потребовалась помощь медиков. Полиция проводит проверку.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...