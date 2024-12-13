Двух детей сбили на пешеходных переходах за сутки в Сочи

Два ДТП с участием несовершеннолетних произошли на пешеходных переходах в разных районах Сочи за сутки. Пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В четверг, 12 декабря, в Сочи произошло два инцидента, связанных с наездами на детей на пешеходных переходах. Первый случай зарегистрировали в Хостинском районе на улице 50 лет СССР, где водитель автомобиля сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел около 13:10.

Вторая авария случилась в Центральном районе на улице Гагарина около 20:20. Водитель автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

По данным ГИБДД, обоим пострадавшим несовершеннолетним оказали медицинскую помощь.

С начала 2024 года в Сочи зарегистрировали 78 аварий с участием детей. В результате этих происшествий пострадали 88 несовершеннолетних, двое погибли.

Всего с января по ноябрь 2024 года в Сочи произошло 379 ДТП. В этих авариях погибли 37 человек, 469 получили травмы. Одной из наиболее частых причин столкновений остается выезд на полосу встречного движения. На втором месте — наезды на пешеходов, более половины которых произошли по вине самих пешеходов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 5-летнего ребенка. Пострадавшем потребовалась помощь медиков. Полиция проводит проверку.

Мария Удовик