С начала года 37 человек погибли в ДТП в Сочи

С начала 2024 года в Сочи произошло 379 ДТП, в которых погибли 37 человек, 469 получили травмы. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В этом году зафиксировали значительное количество ДТП, основная причина которых — выезд на полосу встречного движения. Этот фактор стал причиной большинства столкновений. На втором месте по частоте находятся наезды на пешеходов. Правоохранительные органы уточнили, что более половины из них произошли по вине самих пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Сочи произошла массовая авария, в которой пострадали пять человек, двое их которых дети. Установлено, что водитель автомобиля марки «Опель» выехал на встречную полосу и врезался в три других авто. Одному из пострадавших четыре года.

Мария Удовик