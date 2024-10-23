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В Сочи с начала года зафиксировали 78 ДТП с детьми

С начала 2024 года в Сочи зарегистрировали 78 аварий с участием несовершеннолетних. Травмы различной степени тяжести получили 88 детей, а двое погибли, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С января текущего года на курорте произошло 88 аварий с участием мотоциклистов. В ДТП погибли четыре человека, а 101 пострадали. Из 88 случаев ДТП с мототранспортом в 16 пострадали несовершеннолетние.

Ситуация также усугубляется инцидентами с велосипедистами: зафиксировано пять аварий, в трех из которых пострадали дети. Специалисты также зафиксировали 10 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, в двух случаях также пострадали несовершеннолетние.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Донская водитель автомобиля «Форд» сбил 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Мария Удовик

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