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Неизвестный водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Сочи

В Центральном районе Сочи на улице Пластунской неустановленный водитель сбил несовершеннолетнего. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ДТП случилось во вторник, 10 декабря, в 17:30 во дворе дома №123 на улице Пластунской. Неизвестный водитель допустил наезд на 5-летнего ребенка, который пересекал внутридворовую дорогу на детском самокате.

После инцидента водитель скрылся, не предоставив помощи пострадавшему. Несовершеннолетний получил травмы, потребовавшие медицинского вмешательства. По факту происшествия проводится проверка.

С начала 2024 года на дорогах Сочи зарегистрировали 78 ДТП с участием детей. В этих происшествиях травмы получили 88 несовершеннолетних, а двое погибли. Также сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 88 аварий с участием мотоциклистов, в которых погибли четыре человека, 101 получили травмы, в том числе 16 несовершеннолетних.

На курорте также выявили рост аварий с участием велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. В пяти инцидентах с велосипедистами пострадали три ребенка, а из 10 происшествий с электросамокатами травмы получили двое несовершеннолетних.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе на курорте произошла авария с тремя пострадавшими. В результате аварии на обходе города травмы получили водитель одной из машин и двое его несовершеннолетних пассажиров.

Мария Удовик

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