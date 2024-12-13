Госдума запретит иноагентам получать доходы от недвижимости, аренды и вкладов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что перед вторым чтением к законопроекту о спецсчетах для иностранных агентов внесли поправки. Они запретят им получать доходы с продажи имущества или сдачи его в аренду, а также с процентов по вкладам и дивидендам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнил Вячеслав Володин в Telegram-канале, поправки запретят в том числе получать прибыль с продажи или сдачи в аренду автомобилей. Невозможным станет и любое долевое участие в организациях.

Спикер Госдумы напомнил, что законопроект предполагает зачисление доходов иностранных агентов от творческой деятельности на специальный рублевый счет. Его открытие станет обязательным как для граждан, внесенных в реестр Минюста, так и для людей, которые перечисляют им деньги. Доступ к средствам со счета появится только после исключения из реестра иноагентов.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 20 ноября. Рассмотрение во втором чтении запланировано на 17 декабря.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Творческим иноагентам выставят спецсчета».