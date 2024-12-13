Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума запретит иноагентам получать доходы от недвижимости, аренды и вкладов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что перед вторым чтением к законопроекту о спецсчетах для иностранных агентов внесли поправки. Они запретят им получать доходы с продажи имущества или сдачи его в аренду, а также с процентов по вкладам и дивидендам.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнил Вячеслав Володин в Telegram-канале, поправки запретят в том числе получать прибыль с продажи или сдачи в аренду автомобилей. Невозможным станет и любое долевое участие в организациях.

Спикер Госдумы напомнил, что законопроект предполагает зачисление доходов иностранных агентов от творческой деятельности на специальный рублевый счет. Его открытие станет обязательным как для граждан, внесенных в реестр Минюста, так и для людей, которые перечисляют им деньги. Доступ к средствам со счета появится только после исключения из реестра иноагентов.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 20 ноября. Рассмотрение во втором чтении запланировано на 17 декабря.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Творческим иноагентам выставят спецсчета».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...