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Коммерсантъ FM
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Госдума в первом чтении одобрила спецсчета для иноагентов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно проекту закона, граждане, включенные Минюстом в реестр иноагентов, обязаны сообщить о своем статусе лицам, выплачивающим им творческие гонорары. Иноагенты будут обязаны открыть специальный рублевый счет, на который будут зачисляться авторские отчисления. Распоряжаться этими средствами можно будет только в случае исключения из реестра Минюста. Деньги с таких счетов могут быть перечислены в бюджет страны по решению суда или «в иных случаях, установленных правительством».

Поправки предложено внести в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». 14 ноября проект закона внесли в Госдуму 429 депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Накануне, 19 ноября, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал ГД принять законопроект.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, говоря о законопроекте, выразил мнение, что грань между иностранным агентом и предателем становится все менее заметной. Поэтому российским властям нужно принимать меры для обеспечения безопасности страны.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Творческим иноагентам выставят спецсчета».

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