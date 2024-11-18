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Коммерсантъ FM
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Творческим иноагентам выставят спецсчета

Как новая инициатива Госдумы впишется в действующее законодательство

На этой неделе Госдума планирует приступить к рассмотрению законопроекта о зачислении всех доходов иностранных агентов от интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер палаты Вячеслав Володин. Опрошенные “Ъ” юристы оценили инициативу по-разному: одни считают, что речь идет о нарушении права частной собственности, другие подчеркивают, что в условиях СВО необходимо «пресечь утечку любых денег в недружественные страны».

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, 14 ноября 429 депутатов во главе с Вячеславом Володиным внесли в Думу поправки к закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно проекту, граждане, включенные в реестр иноагентов и получающие в РФ авторские отчисления, обязаны открыть для этого единый специальный счет. Распорядиться этими средствами можно будет лишь в случае исключения из реестра, а по решению суда или «в иных случаях, установленных правительством» деньги могут быть списаны и зачислены в бюджет РФ.

Ко второму чтению, по словам спикера, будут подготовлены поправки о зачислении на спецсчет средств иноагентов «от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен «на защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела РФ». Авторы тоже говорили скорее о политической целесообразности поправок. Например, глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что таким образом будет перекрыта «лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ». «Пособники врагов не должны обогащаться за счет своей страны»,— пояснил депутат в своем Telegram-канале.

Опрошенные “Ъ” юристы оценили проект неоднозначно.

Так, старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев напомнил, что зачисление денег на спецсчета не является нововведением: еще в мае 2022 года был издан указ президента №322, по которому обязательства перед целым рядом правообладателей из недружественных стран должны были исполняться путем зачисления на принудительно открываемый счет типа «О», а в 2024 году эти ограничения были расширены на случаи отчуждения объектов интеллектуальной деятельности. Правда, в указах, в отличие от законопроекта, предусмотрено немало исключений как по суммам, так и по характеру платежей, позволяющих российским организациям продолжать сотрудничать с зарубежными правообладателями, подчеркнул юрист. Но он предполагает, что аналогичные исключения могут быть закреплены в подзаконных актах правительства, издания которых потребует новый закон.

В то же время желание властей лишить иноагентов всех доходов в РФ, по мнению господина Елаева, противоречит исходной цели закона — мотивировать граждан к прекращению иностранного финансирования их политической деятельности.

Адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский назвал законопроект «логичным шагом органов власти», заинтересованных в том, чтобы иноагенты не получали доход от своей интеллектуальной и творческой деятельности на территории РФ, который часто является для них основным. В то же время он ожидает появления схем по обходу таких блокировок: документ, по ощущениям юриста, «писался в некоторой спешке» и некоторые очевидные уловки — к примеру, возможность уступки права требования по денежному обязательству — им не «закрыты».

Адвокат группы Lawguard Георгий Краснов считает проект «дискриминационным не только в политическом, но и в экономическом аспекте». «Цель его принятия — невозможность осуществления иноагентами какой-либо деятельности в России и фактическое лишение их имущества, находящегося в РФ»,— указывает эксперт. По его мнению, речь фактически идет о «лишении права на пользование и распоряжение своим имуществом, гарантированного ч. 2 ст. 35 Конституции».

Адвокат Дмитрий Аграновский, напротив, назвал этот документ «обоснованным, соответствующим времени и адекватным». «Мы находимся в состоянии военного конфликта, поэтому, на мой взгляд, утечку любых денег в недружественные страны под любым предлогом надо пресечь»,— пояснил он. При этом, оговорился эксперт, было бы наиболее справедливо, если бы эти нормы действовали в отношении иноагентов, находящихся за границей. «Это не нарушает Конституцию. Есть иерархия конституционных прав, и в ней право на жизнь и безопасность наших граждан превышает другие права, в том числе право собственности»,— резюмировал адвокат.

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня, Григорий Лейба

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