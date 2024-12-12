Хинштейн договорился о выдаче жилищных сертификатов жителям Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что договорился с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным о выдаче сертификатов на покупку квартир для жителей приграничных районов. По его словам, средства, выделенные из федерального бюджета, позволят непрерывно выдавать сертификаты курянам вплоть до середины января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Чиновник рассказал, что на выдачу квартир правительство выделило «многомиллиардные суммы». Средства должны появиться в Курской области в ближайшее время. Господин Хинштейн отметил острую ситуацию в регионе, из-за чего выдача сертификатов будет проходить в выходные и праздники, включая новогодние.

Александра Хинштейна назначили врио губернатора Курской области 5 декабря. Решение объяснялось необходимостью кризисного управления в регионе. 6 декабря господин Хинштейн обсудил с господином Хуснуллиным вопрос помощи жителям региона. 11 декабря депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия господина Хинштейна.

О планах по развитию Курской области — в интервью Александра Хинштейна «Ъ».