Дума прекратила полномочия Хинштейна, назначенного врио главы Курской области

Депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Александра Хинштейна, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин во время пленарного заседания поблагодарил господина Хинштейна за работу на должности комитета Госдумы по информационной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин (слева) и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин (слева) и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы за нашего коллегу переживаем и где-то рады, что у него сейчас новый этап в жизни наступает. Работа в должности руководителя очень важного региона, Курской области. И могу сказать одно, коллеги, конечно, расставаться грустно, но вместе с этим, давайте поддержим Александра Евсеевича на этом посту»,— сказал спикер Госдумы (цитата по ТАСС).

В свою очередь, Александр Хинштейн также поблагодарил всех парламентариев за многолетнее сотрудничество. Он в том числе выразил надежду на их поддержку в решение проблем в Курской области. По его словам, региону нужна помощь со стороны корректировок законодательства в интересах населения.

Александр Хинштейн был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» с 2003 по 2016 год, а также с 2018 по 2024 год. С февраля 2019 года занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В январе 2020 года получил должность председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 5 декабря текущего года президент Владимир Путин назначил его врио губернатора Курской области.

Подробнее о назначении — в материале «Ъ» «Кризисный врио».