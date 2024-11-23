Российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших курян

Российский Красный Крест (РКК) с августа получил 6225 тыс. заявок на розыск пропавших, в том числе одиноких пожилых людей. Большинство граждан пропали в Суджанском районе. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек, из них 982 гражданских и 271 военнослужащих лиц, сообщила пресс-служба организации

Также РКК предоставил помощь 46 жителям Суджанского района, вернувшимся с территории Украины. Всем прибывшим оказана гуманитарная помощь, а также психологическая поддержка и содействие в восстановлении контактов с родственниками. Среди них есть дети разных возрастов, уточнили в РКК.

Накануне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговоров в Россию вернулись 46 жителей Курской области, которые оказались на Украине после вторжения ВСУ в начале августа в приграничный район региона.

Курское отделение отряда «Лиза Алерт» сообщало, что в октябре они получили 85 заявок (живыми были найдены 38 человек, погибшими — три). В августе председатель отряда Григорий Сергеев сообщал о росте заявок на поиск пропавших без вести в связи с атакой ВСУ на регион.